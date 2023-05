Ist ein Neubau der Kindertagesstätte (Kita) die beste Variante oder eine Erweiterung? Diese Frage soll in Schopp durch eine Machbarkeitsstudie beantwortet werden.

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat von Schopp wieder einmal mit der Kita im Ort. Aufgrund des aktuellen und zukünftig steigenden Bedarfs an Plätzen sei es notwendig, zukunftsorientiert zu erweitern oder an einem neuen Standort eine neue Kita zu bauen.

Wie Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU) mitteilte, stimmten die Ratsmitglieder für eine Machbarkeitsstudie, die klären soll, welche Lösung die sinnvollste ist. Ganz konkret sollen verschiedene Varianten und die Kosten, die sie nach sich ziehen würden, gegenübergestellt werden: Zum einen könnte die bestehende Kita saniert und um einen Anbau erweitert werden. Zum anderen wäre ein Neubau auf unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Grundstücken denkbar. Außerdem soll auch eine modulare Bauweise mit Containern geprüft werden.

Der Gemeinderat erhofft sich laut Nahlenz, durch die Studie eine Grundlage für die Sachentscheidung zu bekommen. Die Ergebnisse könnten auch die Basis für die weitere vergaberechtliche Vorgehensweise darstellen. Zusätzlich soll eine Verfahrensbegleitung beauftragt werden.