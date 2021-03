In der Münchhofschule in Hochspeyer wird ab dem kommenden Schuljahr eine Frühbetreuung ab 7 Uhr angeboten. Von Eltern, deren Kinder das Angebot wahrnehmen, wird ein Betrag von sieben Euro im Monat erhoben.

Der Verbandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn folgte mit seinem einstimmigen Beschluss einer Empfehlung des Schulträgerausschusses, der Frühbetreuung zuzustimmen. Viele Eltern müssten Kinder aus beruflichen Gründen bereits ab 7 Uhr an die Schule bringen, bisher stehe dort aber erst ab 7.55 Uhr eine Aufsicht zu Verfügung. Die Hochspeyerer Eltern hätten dies jetzt erneut zum Thema gemacht und Schulelternsprecherin Claudia Schwager damit beauftragt, das Thema erneut aufzugreifen. Nicht zuletzt im Sinne einer Gleichbehandlung sei das Angebot in Hochspeyer geboten, sagte VG-Bürgermeister Andreas Alter (SPD). Denn an den Grundschulen in Enkenbach-Alsenborn und Mehlingen gibt es diese Frühbetreuung von 7 bis 8 Uhr bereits.

Den jährlichen Ausgaben für das Personal der Frühbetreuung von 3900 Euro stehen ein Zuschuss des Landes von 1024 Euro und Elternbeiträge von etwa 1540 Euro entgegen, wenn 20 Kinder an der Frühbetreuung teilnehmen. Dann verblieben ein Defizit für die Verbandsgemeinde von 1336 Euro.