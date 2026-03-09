Soll die gelbe Tonne den gelben Sack ablösen? Diese Frage hat die Kreisverwaltung den Bürgern im Landkreis gestellt. Wie die Abstimmung ausfiel und wie es nun weitergeht.

In der Stadt und den Stadtteilen haben die Gelben Tonnen bereits 2022 die Säcke ersetzt. Um zu erfahren, ob die Kreisbevölkerung ebenfalls einen Wechsel befürwortet, hat die Kreisverwaltung zwischen 15. Januar und 15. Februar auf der Abfallratgeber-App des Landkreises eine Befragung gestartet. Deren Ergebnis wurde am Montag im Kreisausschuss präsentiert. Demnach haben sich 57,9 Prozent der Teilnehmer für die Gelbe Tonne ausgesprochen, 34,8 Prozent waren für das Beibehalten der Gelben Säcke und 7,3 Prozent war es egal, in welcher Form die Wertstoffsammlung künftig vonstatten geht. Von den insgesamt 22.000 Nutzern der App hätten 7715 Bürger an der Umfrage teilgenommen.

„Kein repräsentatives, aber trotzdem ein aussagekräftiges Stimmungsbild“, so das Fazit von Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Da jeder auf der App nur einmal sein Votum abgeben konnte, sei ein missbräuchliches, mehrfaches Abstimmen ausgeschlossen worden, verteidigte Leßmeister den ausschließlich elektronischen Weg der Befragung gegen Kritik, die gerade von älteren Menschen, die die App nicht nutzen, laut geworden war. Vereinzelt hätten sich auch Bürger per Telefon gemeldet und ihr Votum auf diesem Wege abgegeben. Auch diese Meinungsbekundungen seien in dem Stimmungsbild berücksichtigt worden.

Abfallwirtschaft bevorzugt Tonne

Für die Abfallwirtschaft des Landkreises ist der Fall klar: Die Behörde befürwortet den Wechsel vom Sack zur Tonne. Denn in der Vergangenheit sah sie sich immer wieder mit Kritik an den Gelben Säcken konfrontiert, obwohl für die Entsorgung des Verpackungsmülls nicht der Kreis, sondern das Duale System Deutschland zuständig ist. Trotzdem landeten die Beschwerden über die schlechte Qualität der Säcke und ausbleibende Lieferungen bei Nachbestellung in der Regel bei der Abfallwirtschaft, deren Mitarbeiter damit teils über Wochen komplett ausgelastet gewesen seien und sich nicht mehr um ihre eigentlichen Aufgaben hätten kümmern können, so die Abfallabteilung. Neben dem aufwendigen Beschwerdemanagement könnten durch den Wechsel zur Tonne viele derzeitige Probleme wirksam beseitigt werden: etwa Wildfraß an den Säcken samt Rattenplage oder vermüllte Straßen durch umherfliegende, zerrissene Säcke bei Sturm. „Unabhängig davon sieht die Abfallwirtschaft in der Einführung einer Gelben Tonne insbesondere auch ökologische Vorteile, da die hohe Anzahl von nahezu fünf Millionen Säcken pro Jahr vermieden werden kann.“

Im Kreisausschuss war das Votum letztlich ebenfalls einstimmig: Das Gremium, das dem Kreistag einen Entscheidungsvorschlag unterbreitet, wird sich für die Gelbe Tonne aussprechen. Der Kreistag entscheidet am kommenden Montag, 16. März.

Wie es dann weitergeht

Gibt auch der Kreistag seine Zustimmung, dann erfolgt die Umstellung 2028, erläuterte der Leiter der Abfallwirtschaft, Michael Mersinger: Aufgrund von laufenden Verträgen sei dies vorher nicht möglich. Ab 1. Januar 2028 beginne ein neuer dreijähriger Ausschreibungszeitraum für die dualen Systembetreiber. „Da um den Jahreswechsel mit Frost zu rechnen ist, was die Lieferung der Tonnen per Lkw erschweren würde, beginnen wir damit voraussichtlich Ende Februar 2028.“ Bis alle 53.000 Haushalte im Kreis beliefert seien, dauere es vier bis sechs Wochen, schätzte er. „Wenn wir erst 2028 den Wechsel vollziehen, haben die Bürger auch ausreichend Zeit, sich zu überlegen, wo sie die Tonne künftig unterbringen wollen“, merkte FWG-Fraktionschef Ero Zinßmeister an. Denn ein Nachteil der Tonne ist, dass sie mehr Platz benötigt als die Säcke.

Die Leerung erfolgt dann weiterhin alle 14 Tage. Statt wie bisher beliebig viele gelbe Säcke auf die Straße stellen zu können, müssen die Bürger dann ihren Verpackungsmüll ohne Müllbeutel in der 220-Liter-Tonne bereitstellen. Zusätzliche Kosten entstehen nicht, denn die Entsorgung ist in diesem Fall bereits im Verkaufspreis der Produkte inkludiert und wird nicht über die Abfallgebühren abgerechnet. Ein Mischsystem aus Sack und Tonne, bei dem die Grundstückseigentümer die Wahl zwischen beiden Varianten haben, wird es laut Kreisverwaltung nicht geben: „Das ist schon aus rechtlichen Gründen nicht möglich.“