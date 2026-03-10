Immer wieder wird Müll achtlos weggeworfen. Das ist nicht nur eine Unverschämtheit, sondern völlig sinnlose Umweltverschmutzung.

„Was man mit in die Natur trägt, kann man auch wieder mit nach Hause nehmen“ – ein einfacher Spruch, der aber anscheinend für viele Menschen, egal welchen Alters, sehr schwer zu befolgen ist. Ob an Bushaltestellen, öffentlichen Grünanlagen oder an Wanderwegen im Wald: Man hat sich fast schon an den Anblick von weggeworfenen Zigarettenstummeln, Papiertaschentüchern, Verpackungen und Getränkedosen gewöhnt. Dabei handelt es sich bei den Verursachern keineswegs immer nur um pubertierende Jugendliche, vielmehr betrifft es alle Altersklassen. Gerade heutzutage, wo die Themen Umweltverschmutzung und Klimawandel allgegenwärtig sind, sollte man doch meinen, dass sie bei jedem angekommen sind. Was uns global betrifft, findet auch bei jedem Einzelnen vor Ort statt. Müllbeseitigung auf öffentlichen Plätzen kostet zudem Geld. In freier Natur kann sie gar nicht stattfinden. Dort trägt jeder selbst die Verantwortung, den Wald und die Tiere vor Unrat zu schützen. Gerade bei Sitzgelegenheiten zum Ausruhen oder zum Genießen einer Aussicht ist es auch gegenüber den Mitmenschen, die danach solch einen Platz aufsuchen, respektlos und asozial, diesen Ort zugemüllt zu hinterlassen.