Die Ortsgemeinde Niedermohr lässt eine Wohnbauflächenstrategie erstellen. Darin sollen mögliche Neubaugebiete aber auch vorhandene Bauflächen im Ortsbereich aufgelistet werden.

In Niedermohr herrscht anhaltende Nachfrage nach Neubauflächen, wie die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage erläuterte. Aus dem Flächennutzungsplan (FNP) seien mögliche Potenzialflächen jedoch nicht mehr verlässlich abzuleiten, da sich seit Aufstellung des FNPs viele Rahmenbedingungen geändert haben. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll, seien außerdem vorrangig die Innenentwicklungspotenziale in der Gemeinde zu prüfen. Bei der Ausweisung von neuen Baugebieten gelte: Innenentwicklung vor Außenentwicklung.

Auftrag vergeben

Zur Erstellung der Wohnbauflächenstrategie sollen nun in einem ersten Schritt alle vorhandenen Einschränkungen in Niedermohr in einem Plan dargestellt werden, erläuterte Ortsbürgermeister Uli Zimmer (CDU). Hierauf aufbauend könnten grundsätzlich geeignete Flächen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich – in einem Potenzialplan aufgezeigt werden, die dann nach Einschränkungen wie Erschließungsoptionen, Topografie oder Eigentumsverhältnissen bewertet werden. Einstimmig wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Dienstag die Aufstellung einer Wohnbauflächenstrategie beim Ingenieurbüro Kernplan in Illingen für 8568 Euro in Auftrag gegeben.