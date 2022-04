BANN. Drei verdiente Feuerwehrmänner sind beim Kameradschaftsabend der Wehreinheit Bann mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet worden: Die Löschmeister Berthold Nigbur und Walter Wolf sind seit 45 Jahren aktiv, Löschmeister Manfred Reis leistet seit 35 Jahren freiwilligen Dienst als Brandschützer.

Die Ehrungen im Auftrag von Innenminister Roger Lewentz nahm die für Feuerwehr und Katastrophenschutz zuständige Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt vor. „Es ist gut zu wissen, dass es immer wieder Menschen gibt, die mit großem Einsatz ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen bereit sind und die seit Jahrzehnten aktiv den Brand- und Katastrophenschutz stemmen“, stellte sie „die hohe Wertschätzung und den tiefen Respekt gegenüber dem Engagement der Freiwilligen Feuerwehr“ heraus – „auch wenn ihnen dieser Respekt für ihre Verlässlichkeit oftmals aus den Reihen ihrer Mitbürger nicht entgegengebracht wird“, sagte Heß-Schmidt mit Blick auf die Anfeindungen, die selbst die Feuerwehr im Einsatz immer wieder zu spüren bekommt.

Der Ehrung durch die Kreisbeigeordnete schlossen sich Ortsbürgermeister Stephan Mees und der Erster Beigeordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl, Uwe Unnold, an. Unnold zeichnete außerdem im Auftrag des Landes sechs weitere Wehrmänner aus: Die Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienst erhielten Andreas Leidner und Michael Schmidt, die neu geschaffenen Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst gingen an Volker Lang, Thorsten Rutz, Dirk Schmitt und Karsten Wolf. Das Ehrenzeichen in Silber der Verbandsgemeinde Landstuhl für 20 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr bekam Thorsten Rutz. amk/rhp