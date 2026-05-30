Wer heiraten will, kommt am Standesamt nicht vorbei. Neben den Trausälen in den Rathäusern gibt es auch im Kreis Kaiserslautern einige schöne Alternativen an Außenstandorten.

Egal ob kirchlich, frei, mit pompöser Feier oder im kleinen Kreis: Eine Ehe ist in Deutschland nur dann vor dem Gesetz gültig, wenn sie auch standesamtlich geschlossen wurde. Also eigentlich ein sehr trockener Vorgang, bei dem beide Parteien einen Vertrag unterzeichnen, die Personalausweise müssen vorgezeigt werden, die Personalausweisnummer beider Partner – und, wenn vorhanden auch der Trauzeugen – wird verlesen. Stempel drauf und die Ehe ist gültig.

Ganz so unromantisch ist es dann aber in den meisten Fällen doch nicht. Auch das Standesamt kann mit einer kleinen Zeremonie verbunden werden, mit einer Rede des Standesbeamten und Ringtausch, wenn gewünscht. Und damit auch die Umgebung zu diesem für die Paare ganz besonderen Tag passt, haben die meisten Verwaltungen und Rathäuser eigene Trauzimmer eingerichtet. In manchen Verbandsgemeinden im Kreis Kaiserslautern ist die Eheschließung zusätzlich an einem externen Standort möglich.

Drei Trauorte in der VG Landstuhl

Die größte Auswahl an standesamtlichen Trauorten haben Paare, die sich in der Verbandsgemeinde Landstuhl das Ja-Wort geben wollen. Die mit über 26.000 Einwohnern größte VG im Landkreis verzeichnet entsprechend auch die meisten Eheschließungen. 131 Paare haben sich hier im vergangenen Jahr trauen lassen. Untergebracht ist das Standesamt in der „Alten Rentei“, die 1767 als Amts- und Wohnhaus der Sickinger Herrschaftsfamilie gebaut wurde. Geheiratet werden kann mittwochs, donnerstags und freitags jeweils um 10, 10.45 und 11.30 Uhr sowie an jedem zweiten Samstag zu den gleichen Uhrzeiten in den ungeraden Monaten, teilt das Standesamt Landstuhl mit.

Dass in der „Alten Rentei“ samstags nur in den ungeraden Monaten geheiratet werden kann, erklärt sich dadurch, dass der zweite Samstag in den geraden Monaten den beiden anderen Landstuhler Trauorten vorbehalten ist. Denn auch im Heimatmuseum Queidersbach kann zwischen goldgerahmten Gemälden, alten Holzmöbeln und Bodendielen geheiratet werden. Ebenso wie im rustikalen Trauzimmer mit Steinwänden und alten Holzbalken im Unterhammer in Trippstadt. In den beiden Außenposten gibt es zusätzlich noch Termine an jedem zweiten Freitag in den ungeraden Monaten um 12.30 Uhr.

Im letzten Jahr neu gestaltet: das Trauzimmer in Otterbach. Foto: Standesamt Otterbach-Otterberg Das Trauzimmer der Verwaltung in Weilerbach. Foto: Standesamt Weilerbach Heiraten im höchsten Trauzimmer der Pfalz im Eulenkopfturm. Foto: Leandra Philipp Der Eulenkopfturm. Foto: Leandra Philipp In Enkenbach-Alsenborn kann im Rathaus geheiratet werden. Foto: Florian Doll/oho Der Trausaal in der Alten Rentei in Landstuhl. Archivfoto: View Historisches Ambiente im Trausaal des Heimatmuseum Queidersbach. Foto: Standesamt Landstuhl Auch im Unterhammer in Trippstadt kann geheiratet werden. Foto: Standesamt Landstuhl In der VG Bruchmühlbach-Miesau werden Ehen im Trausaal der Verwaltung geschlossen. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau Das Trauzimmer im Rathaus der VG Ramstein-Miesenbach. Foto: Standesamt Ramstein-Miesenbach Auch im „Alten Rathaus“ und Heimatmuseum in Ramstein kann geheiratet werden. Foto: Standesamt Ramstein-Miesenbach Heiraten im historischen Gewölbekeller in Ramstein. Foto: Standesamt Ramstein-Miesenbach Foto 1 von 12

Für das laufende Jahr seien die meisten Samstage schon ausgebucht, diese Termine seien immer am beliebtesten, erklärt Gisela Gmeinwieser vom Landstuhler Standesamt. Genau wie spezielle Daten, in diesem Jahr seien das der 8.8. und der 10.10.. Abseits der Hochzeitssaison, also in den Monaten von November bis Februar, würden die Termine außerdem nach Absprache vergeben, weil die Nachfrage deutlich geringer sei.

Heiraten im Gewölbekeller der VG Ramstein-Miesenbach

Der 8.8. ist 2026 auch in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach der beliebteste Hochzeitstermin. Neben dem Trauzimmer im Rathaus steht hier auch der historische Rathauskeller im Heimatmuseum für Trauungen zur Verfügung. Zwischen 80 und 90 Paare geben sich hier pro Jahr das Ja-Wort. „Der Rathauskeller wird gerne für größere Hochzeitsgesellschaften gewählt, weil er mehr Platz bietet“, sagt Heike Rudolphi von der Verbandsgemeinde. Der Gewölbekeller hat außerdem eine besondere Atmosphäre. Termine können nach Absprache zu den regulären Öffnungszeiten des Standesamtes vereinbart werden. Im Rathauskeller steht zusätzlich der zweite Samstag im Monat dafür zur Verfügung.

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Trauung im Turmzimmer mit Aussicht in der VG Weilerbach

In das höchste Trauzimmer der Pfalz geht es in der Verbandsgemeinde Weilerbach. Die Außenstelle des Standesamts im Eulenkopfturm liegt in 410 Metern Höhe und bietet einen wunderschönen Ausblick auf die umgebende Landschaft. Ein weiterer Plus-Punkt: Das Zimmer befindet sich im Erdgeschoss des Turms, sodass auch für ältere Familienmitglieder nur wenige Stufen überwunden werden müssen. Die beliebten Samstage und besonders der 6.6. und der 26.6. seien in diesem Jahr teilweise schon ausgebucht. Im Eulenkopfturm kann von April bis Oktober dienstags und donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr und am ersten Samstag im Monat zwischen 12 und 16 Uhr geheiratet werden. Das Trauzimmer im Rathaus in Weilerbach steht ganzjährig unter der Woche zur Verfügung.

Kein Trend bei Hochzeitszahlen erkennbar

In den Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg, Bruchmühlbach-Miesau und Enkenbach-Alsenborn stehen nur die jeweiligen Trauzimmer in den Verwaltungen zur Verfügung. Die Möglichkeit im alten Stadthaus in Otterberg zu heiraten, ist wegen der noch bevorstehenden Baustelle zwischen Otterbach und Otterberg ausgesetzt. Die dann umständliche Anreise und der Aufwand würden nicht im Verhältnis zur Dauer der eigentlichen Trauung stehen, teilt das Standesamt der VG mit. Dafür sei das Trauzimmer des Standesamts in Otterbach im vergangenen Jahr neu gestaltet worden.

Auch in diesen drei Verbandsgemeinden sind die Termine rund um das Wochenende beliebt und teilweise schon gut gebucht. Ein bestimmter Trend in der Anzahl der geschlossenen Ehen ist in keiner der Verbandsgemeinden zu erkennen. Die Zahlen seien überall, auf die letzten Jahre gesehen, sehr konstant. Eine Abweichung gab es lediglich in der Verbandsgemeinde Weilerbach, hier habe es im letzten Jahr deutlich weniger Trauungen als in den Jahren zuvor gegeben. Standesbeamtin Michaela Ruby vermutet aber, dass es sich dabei nur um einen Ausreißer handelt, nicht um einen dauerhaften Rückgang.