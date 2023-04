Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um den Gartenteich sauber zu halten, kommen oft Filter zum Einsatz. So auch bei Ute Schüler aus Weilerbach. In diesem Sommer bemerkte sie jedoch die Schattenseite solcher Anlagen. Und die führt für so manches Lebewesen zum Tod.

Die Weilerbacherin hat sich vor neun Jahren den Traum von einem Teich im eigenen Garten erfüllt. Sie ließ einen Filter einer Premium-Marke installieren. Auf den Einsatz von Fischen verzichtete