20 UVC-Luftreinigungsgeräte werden für die Schulen in der Verbandsgemeinde Weilerbach angeschafft – für rund 56.922 Euro. Diese Eilentscheidung teilte Bürgermeisterin Anja Pfeiffer (CDU) am Montag im Verbandsgemeinderat mit.

Drei dieser Luftdesinfektionsgeräte sind dann in der Grundschule Rodenbach in den Sälen der Klassen 1a, 2b und 4 zu finden, in der Weilerbacher Grundschule in der 1c, 2d, 3a, 3b, 3c