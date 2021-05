Wo hat es Kaja hin getrieben? Auch durch das Luchsmonitoring im vergangenen Winter im Pfälzer Wald konnte die Luchsdame nicht aufgespürt werden. Das Tier zeigte sich kamerascheu. Irgendwie ist es ihr gelungen, sämtliche Fotofallen zu umgehen.

Hauptsächlich der westliche und der zentrale Pfälzerwald werden derzeit von Luchsen durchstreift. Das ergab das erste Luchsmonitoring, das im vergangenen Winter durchgeführt wurde. Auf einer Fläche von 1000 Quadratkilometern waren an 80 Standorten Fotofallen entlang der Spazierwege aufgestellt worden. Denn dort schleichen die Luchse besonders gern entlang. Gleich 122 Mal tappten die leisen, heimlichen Jäger im Pfälzerwald in die Fotofallen. 114 Bilder eigneten sich zur genauen Identifizierung der Tiere, berichtet Ulf Hohmann, von der staatlichen Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt.

Nicht alle Fotos brauchbar

„Natürlich ist es denkbar, dass Kaja auf einem der Fotos war, die man nicht zur Bestimmung des Tieres heranziehen konnte“, mutmaßt Hohmann. „Auf einigen Fotos war mal nur die Schwanzspitze zu sehen, oder die Bilder waren überbelichtet, oder zu unscharf, so dass man die Flecken auf dem Fell nicht zählen konnte.“ Die Fellzeichnung der Tiere sei immer unterschiedlich, so dass man die Fotos genau den jeweiligen Tieren zuordnen könne. Bei der Auswertung der Bilder wurde nun festgestellt, dass die Tiere alle auch vorher schon erfasst und bekannt waren: „Lediglich ein Jungtier hatten wir nicht gekannt.“ Das habe gezeigt, dass alle vorherigen Geburten bereits dokumentiert waren. So streifte das Luchsweibchen Mala im Winter 2020 gleich mit zwei Jungtieren umher. Diese jungen Luchse wurden später im März auch alleine ohne das Muttertier von den Kameras erfasst.

Süden ist bei den Tieren nicht so beliebt

17 selbstständige Luchse – die Jungtiere werden hier noch nicht mitgezählt – ziehen derzeit im Pfälzerwald ihre Kreise. Warum der südliche und südöstliche Teil von den Luchsen eher stiefmütterlich behandelt wird, kann sich Hohmann nicht erklären: „Wir sind da wirklich am Rätseln.“ Ausgeschlossen werden kann, dass die Luchse dort nicht ausreichend Beute finden. „Dort gibt es genügend Wild.“ Es sei auch nicht so, dass sich in dieses Gebiet bisher kein Luchs vorgewagt hätte: „Da gab es schon Nachweise und Sichtungen, aber keines der Tiere blieb länger dort.“ Die einfachste Erklärung, so findet Hohmann, sei wohl, dass die Tiere alle in der Nähe von Waldleiningen aus ihren Boxen in die Weite des Pfälzerwaldes entlassen wurden. „Es war klar, dass es eine Weile dauern wird, bis der gesamte Pfälzerwald von den Luchsen besiedelt wird.“

Die meisten haben Nachwuchs bekommen

Insgesamt wurden seit 2016 bis zum Frühjahr 2020 20 Luchse im Pfälzerwald durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz freigelassen. Die meisten von ihnen haben inzwischen für Nachwuchs gesorgt. Kaja war eines der ersten Tiere, die angesiedelt wurden. Sie schenkte mit den Kudern Balou und Filou dem Pfälzerwald den ersten Luchsnachwuchs. Vater von Balou und Filou war Lucky, der im vergangenen Jahr überfahren wurde. Obwohl Kaja sich nie zeigt, gilt das Luchsweibchen nicht als verschollen. Im Juni erst nahm einer der Luchsspürhunde ihre Spur auf und fand Haare, die man genetisch Kaja zuordnen konnte. „Manchmal ist das einfach so. Da sind sie völlig verschwunden, wir führen sie als verschollen und plötzlich steht genau dieses Tier vor einer Kamera als wäre es nie weg gewesen“, weiß Hohmann aus seiner langjährigen Erfahrung mit den Luchsen.

Zwei Luchse sind in die Nordvogesen abgewandert

Zwei der ursprünglich im Pfälzerwald ausgesiedelten Luchse sind in die Nordvogesen abgewandert. Von hier senden ihre GPS-Halsbänder aber immer noch Signale. In diesem Winter wird das Luchsmonitoring fortgesetzt. Die Kamerastandorte, die im vergangenen Winter gute Bilder lieferten, sollen auch in diesem Winter beibehalten werden. „Das ist etwa die Hälfte der Kameras.“ Für die andere Hälfte wurde ein neuer Standort gesucht. „Ich bin derzeit mit den Jagdpächtern in der Abstimmung, ob wir auch tatsächlich dort die Kameras aufstellen können“, beschreibt Hohmann die Vorgehensweise. Anfang Dezember werden dann die Kameras wieder angebracht. „Da man trotz der Kameras immer mit einer Dunkelziffer an Tieren rechnen muss, die noch nicht erfasst sind, sind wir natürlich besonders gespannt auf die kommenden Fotoereignisse.“ Im Sommer soll dann der Abschlussbericht erstellt werden.