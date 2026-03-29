Auf dem Hinkelsteinweg geht es vorbei an Hinkel- und Grenzsteinen, durch Heide und Wald: Beim 10. Wandermarathon sind wir live dabei und halten die Route zum Nachwandern fest.

Als Prädikatswanderweg verbindet der Hinkelsteinweg den Pfälzer Höhenweg mit dem Pfälzer Waldpfad. Die gesamte Strecke, auf der auch noch 600 Höhenmeter überwunden werden müssen, ist 42 Kilometer lang. Perfekte Marathon-Distanz! Nicht umsonst findet am 29. März auf eben jener Strecke zum bereits 10. Mal der Hinkelstein-Wandermarathon und -Trail statt. Rund 750 Wanderer und Trail-Runner haben sich in diesem Jahr angemeldet – die Veranstaltung ist ausgebucht. Nicht jeder läuft dabei aber die gesamte Strecke, auch Anmeldungen für den Halbmarathon, der nur eine Etappe berücksichtigt, waren möglich.

Wer sich die ganze Strecke traut, welche Tipps die Teilnehmer für Nachwanderer haben und was die Tour alles zu bieten hat, finden wir selbst raus und sind beim Wander-(Halb)marathon live dabei.