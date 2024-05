Für die Abiturientin Lilly Grimm aus Glan-Münchweiler beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Einen Plan hat sie bereits. Mit ihrem Notenschnitt stehen ihr alle Wege offen.

Auf ihren Schulabschluss kann die 18-Jährige, die ihr Abitur am Ramsteiner Reichswald-Gymnasium ablegte, stolz sein. 860 Punkte hat sie erreicht – und damit einen Notendurchschnitt von 1,0. Sie blickt gerne auf die zurückliegenden Jahre im Klassenzimmer zurück. „Ich fand die Oberstufenzeit ziemlich entspannt“, sagt Grimm. Ein großer Vorteil gegenüber den Stufen darunter sei, dass man sich in der Oberstufe durch die Wahl der Leistungskurse spezialisieren könne. Entschieden hatte sich Grimm damals für die Fächer Englisch, Biologie und Sozialkunde. Doch nicht nur diese Fächer lagen der 18-Jährigen. „Ich wusste, dass es auf ein gutes Abi hinauslaufen wird.“ Mit jeder weiteren Klausur bestätigte sich dieser Eindruck. So richtig begriffen habe sie das allerdings erst, als sie die Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen in den Händen hielt.

Dafür musste sie viel lernen. Was für viele andere eine Qual ist, war für Grimm ein eher unkompliziertes Unterfangen. „Ich hatte immer einen inneren Ehrgeiz, alles richtig zu verstehen.“ Mit dieser Einstellung sei ihr das Lernen leicht gefallen. Den nötigen Ausgleich bot ihr der Sport. Im Fitnessstudio oder beim Joggen konnte sie den Kopf frei bekommen.

Andere Stadt und neue Leute kennenlernen

Im Biologieunterricht wurde ganz nebenbei der Grundstein für ihr weiteres Leben gelegt. „Dort habe ich meine Begeisterung für die Medizin entdeckt“, erklärt die Abiturientin. Besonders das Thema Physiologie habe es ihr angetan. Zukünftig möchte sich Grimm verstärkt dem menschlichen Körper widmen. Ein Medizinstudium soll nun folgen. In welcher Stadt, steht noch nicht fest. Weiter weg darf es jedoch sein: „Ich denke, dass ich von zu Hause aufbrechen möchte, um eine andere Stadt und neue Leute kennenzulernen.“

Um für das Medizinstudium die ideale Grundlage zu schaffen, absolviert die 18-jährige derzeit ein Pflegepraktikum im Landstuhler Nardini-Klinikum und im Universitätsklinikum in Homburg. Bereits zuvor konnte sie erste Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Zwei Jahre lang besuchte Grimm zwei AGs für Schüler des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Dort konnte sie im Labor unter anderem Einblicke in die Bereiche Immunologie und Krebsforschung gewinnen. „Das hat mir gezeigt, dass ich mich zukünftig diesen Themen widmen möchte“, sagt Grimm. Doch bevor der Ernst des Lebens ruft, möchte sie verreisen. Ein Ziel steht noch nicht fest.