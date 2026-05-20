Die elfjährige Lilli Altherr hat es ins Landesfinale des 67. Vorlesewettbewerbs geschafft – und damit unter die besten Acht. Teilgenommen hatten fast 30.000 Kinder.

Drei Bücher in einer Woche? Für Lilli Altherr kein Problem! „Wunder“ (R.J. Palacio), „Wünsche an die Wellen“ (Katya Balen) und „Inseltage mit Rosa“ (Mareike Krügel) hat die Elfjährige aus Miesenbach zuletzt gelesen – gut 800 Seiten innerhalb von sieben Tagen. „Wenn sie eine intensive Phase hat, inhaliert sie die Bücher“, sagte Lillis Mama am Dienstag auf dem Schulhof des Rittersberg-Gymnasiums in Kaiserslautern. Dort war zuvor der Landesentscheid des 67. Vorlesewettbewerbs für sechste Klassen ausgetragen worden: Qualifiziert hatten sich die acht besten Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz – fast 30.000 hatten teilgenommen. Und Lilli, das Mädchen vom Ramsteiner Reichswald-Gymnasium, stand im Finale. Nach den zwei Leserunden sah die fünfköpfige Jury eine von drei Pfälzerinnen vorne: Lill Larsen aus Bad Bergzabern (Alfred-Grosser-Schulzentrum). Ihr Preis? Das Ticket für den Bundesentscheid im Europa-Park.

Sie sei „schon ein bisschen nervös“ gewesen, sagte Lilli nach der Bekanntgabe. Zumal sie am Dienstag gleich als Erstes das Podest hatte betreten müssen, vor einem stattlichen Publikum von rund 50 Zuhörern. Geübt habe sie eigentlich jeden Abend für den großen Tag, erzählte die Sechstklässlerin: Ihrer Schwester Rosa (9) liest sie gerade aus „Harry Potter“ vor – und Hauke, dem vierjährigen Bruder, aus „Räuber Hotzenplotz“. 2025 war mit Bruno Kurz der beste Vorleser im Land übrigens aus Kaiserslautern gekommen. Dieses Jahr durfte der „Rittersberg“-Schüler deshalb in der Jury sitzen, unter anderem mit Buchhändler Franz Josef „Morphy“ Burkhart.