Eines der ambitioniertesten und arbeitsaufwendigsten Vorhaben beim Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ konnte vor wenigen Tagen zu einem ersten Abschluss gebracht werden. Das Musikantenland-Büro auf Burg Lichtenberg hat zwei Sammlungen mit Kompositionen aus den Federn der Wandermusikanten aufgelegt.

Die beiden Notensammlungen tragen die klangvollen Namen „Frühling auf Burg Lichtenberg“ und „Gruß aus Mackenbach“, beinhalten jeweils gleichnamige Stücke und sind den Landkreisen Kusel und Kaiserslautern gewidmet. In den gebundenen Notenheften sind die Direktionsstimmen und Partituren für acht beziehungsweise neun Titel in verschiedenen Besetzungen veröffentlicht: Traditionell für Blasinstrumente, aber auch für Streicher und gemischte Orchester, waren die Wandermusikanten aus der Westpfalz doch zumeist versiert auf mehreren Instrumenten.

Die gebundenen Hefte mit den Direktionsstimmen können für Musikvereine, Dirigenten und interessierte Musiker kostenlos über das Musikantenland-Büro bezogen werden, die einzelnen Instrumental-Stimmen können auf der Musikantenland-Homepage heruntergeladen werden.

Wie Elaine Neumann, die Leiterin des Projekts „Westpfälzer Musikantenland“ im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtete, arbeite man seit 2021 daran, die beiden Notensammlungen als eines der zentralen Vorhaben des Projekts herauszugeben. Möglich geworden sei dies nur durch den tatkräftigen Einsatz der regional bekannten Musiker Philip Wilson, Günter Königstein, Michael Gärtner und dem leider kurz vor der Drucklegung der Notensammlungen im Frühjahr verstorbenen Paul Engel, dem Spiritus Rektor des Musikantenland-Museums auf Burg Lichtenberg.

Archiv und Nachlässe durchsucht

Die vier Musiker und Musikforscher hätten, so Neumann, in einer wahren Fleißarbeit in den vergangenen drei Jahren mehrere tausend Notensätze gesichtet, die sowohl im Archiv der Wandermusikanten-Museen auf der Burg und in Mackenbach vorhanden waren, als auch in den Nachlässen ehemaliger Wandermusikanten erst unlängst wiederentdeckt wurden. Bei den beiden Veröffentlichungen griff man auf Notenmaterial zurück, bei dem alle Stimmen vollständig vorhanden waren. „Die Wandermusikanten notierten die von ihnen selbst komponierten Werke per Hand, zumeist in Notenbüchlein, von denen es eines für jede Stimme gab. Da wir auf möglichst originales Material zurückgreifen wollten, suchten wir Stücke aus, bei denen idealerweise eine Partitur und jedes einzelne Notenheft vorhanden waren“, berichtet Neumann.

Da die Wandermusikanten, in erster Linie die Dirigenten der um die Welt tourenden Orchester, für die vorhandene Instrumentierung geschrieben haben, variiert die Besetzung für die einzelnen Stücke zum Teil sehr stark und reicht von Kompositionen für Quartette und Quintette bis hin zu Stücken für ein komplettes symphonisches Orchester. „Die meisten Noten und Besetzungen sind original, allerdings wurden für einige Stücke die Stimmen für weitere Instrumentengruppen bearbeitet, damit sie mit den heutzutage in den Blasorchestern gebräuchlichen Besetzungen gespielt werden können“, verdeutlicht Neumann. In jeder Notensammlung gibt es außerdem jeweils ein Stück in gemischter Besetzung für Bläser und Streicher. Das ist heute zwar ungewöhnlich, war zu den Zeiten, als die Westpfälzer Wandermusikanten in der ganzen Welt unterwegs waren, allerdings durchaus üblich, sowohl bei Kurkonzerten in den Seebädern Südenglands als auch in den großen Zirkusbetrieben der damaligen Zeit. Unter den Komponisten befinden sich so bekannte Wandermusikanten wie Hubertus Kilian, Johann und Ludwig Eckhardt, Otto Schwarz und Michael Gilcher. Die Zeit, in der die Stücke entstanden ist nahezu deckungsgleich mit der Ära der Wandermusikanten: Die frühesten Kompositionen stammen aus den 1850er Jahren, die jüngste wurde von Ludwig Eckhardt zwischen 1945 und 1948 in russischer Kriegsgefangenschaft geschrieben und trägt den schlichten, aber bezeichnenden Titel „Streichquartett“.

Einige Stücke sollen eingespielt werden

Geplant sei, so Neumann, dass einige der neu aufgelegten Stücke in Zusammenarbeit mit dem Polizeiorchester des Landes Rheinland-Pfalz eingespielt werden und im Rahmen der Neugestaltung des Musikantenmuseums auf Burg Lichtenberg akustischer Teil der Dauerausstellung werden sollen. Außerdem hofft man darauf, dass (nicht nur) die Blasorchester im Westpfälzer Musikantenland zumindest das eine oder andere Stück in ihr Repertoire aufnehmen und so dazu beitragen, dass die von den Wandermusikanten in aller Welt gespielten Stücke in ihrer Heimatregion eine Art Renaissance erleben.