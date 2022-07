Am Lidl-Markt sind Bauarbeiten im Gange. Bereits seit Ende Mai werde dieser bei laufendem Betrieb erweitert und modernisiert, wie die Pressestelle von Lidl Deutschland auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt.

Die Verkaufsfläche der Weilerbacher Filiale vergrößere sich so um rund 150 auf circa 1000 Quadratmeter, biete also mehr Platz für eine „ansprechende Warenpräsentation“. Nach Unternehmensangaben werden der Eingang und der Pfandraum umgebaut, die Wände gestrichen. Die Mitarbeiter, rund 20 werden es in der modernisierten Filiale sein, erhalten einen erneuerten Personalbereich. Außen soll künftig eine wärmegedämmte, sogenannte Alucobond-Verkleidung für eine attraktivere Fassade sorgen. Die energetische Sanierung sei generell ein wichtiger Aspekt bei der Modernisierung, heißt es von dem Unternehmen: Mit einer komplett neuen Gebäudesteuerung und Elektrik soll künftig deutlich weniger Strom verbraucht werden. Eine gute Dämmung, eine angepasste Lüftungsanlage sowie LED-Beleuchtung sparten weitere Energie ein. Nicht alles kann aber offenbar im laufenden Betrieb geschehen: Um den Umbau fertig zu bekommen, muss die Filiale voraussichtlich Ende August für circa vier Wochen geschlossen werden. Ab 22. September wird der Weilerbacher Lidl-Markt aber wohl schon wieder offen sein. Nach der Schließung erwarte die Kunden ein Sortiment mit etwa 4400 Einzelartikeln, teilt das Unternehmen weiter mit.