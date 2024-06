In der Lindenstraße rührt sich was: Der Abriss des alten Lidl-Markts auf dem früheren Grosso-Gelände hat begonnen.

Auf dem seit Jahren immer mehr heruntergekommenen Areal nahe der Grundschule In der Au rollen die Bagger. Bald ist der Markt, der längst schon verschwunden sein sollte, Geschichte. An seiner Stelle soll ein neuer Wasgau-Markt mit Bäckerei samt Café und hauseigener Metzgerei errichtet werden. Doch Abriss und Baubeginn hatten sich immer wieder verzögert. Die Eröffnung des neuen Markts mit einer Verkaufsfläche von rund 1720 Quadratmetern und etwa 40 Mitarbeitern ist nach Auskunft der Wasgau AG nun für das zweite Quartal 2025 geplant. Angegliedert werde ein Tedi-Fachmarkt mit rund 670 Quadratmetern Verkaufsfläche, teilt Wasgau weiter mit.

Auch gegenüber – auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Post – wird bald die Abrissbirne zum Einsatz kommen. Dort soll eine Wohnanlage für Senioren gebaut werden. Geplant ist ein Neubau mit zwei Seitenflügeln und vier Vollgeschossen, der Platz für rund 130 Appartements bieten wird. Investor ist die BKR Landstuhl GbR mit Sitz in Schweich bei Trier, die den Gebäudekomplex später an Pro Seniore vermieten will. Vor einem Baubeginn müssen aber zunächst die gelben Post-Gebäude weichen. „Der Bebauungsplan ist seit kurzem rechtskräftig“, berichtet Stadtbürgermeister Ralf Hersina auf Anfrage. Er geht davon aus, dass im Sommer auch hier der Abriss beginnen wird. „Durch den Wasgau-Markt und das Seniorenheim wird diese Ecke von Landstuhl ein ganzes neues Gesicht erhalten“, sagt Hersina.