Mit den weihnachtlich geschmückten Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau begaben sich auch in diesem Jahr die Wehren aus den Dörfern ringsum auf eine Lichterfahrt, wie sie erstmals im Vorjahr abgehalten wurde. Am Montag waren die weiblichen und männlichen Floriansjünger in Vogelbach, Bruchmühlbach, Lambsborn, Martinshöhe und Langwieden unterwegs. Am Nikolaustag waren Buchholz, Elschbach und Miesau die Ziele der Weihnachts-Wehrleute. Sie wurden jeweils sehnsüchtig – nicht nur von Kindern – erwartet und brachten Schokonikoläuse mit. Unser Foto entstand in Martinshöhe.