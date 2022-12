Mehr als 50 weihnachtlich geschmückte Traktoren touren am Samstag, 10. Dezember, durch die Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach. Die Lichterfahrt beginnt um 17.30 Uhr in Miesenbach, wo sie später auch endet. Eine erste Fahrt mit anderer Route gibt es schon am Freitag.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Landwirte zusammengetan und unter dem Motto „Ein Funke Hoffnung“ Lichterfahrten veranstaltet. Damals waren 27 Trecker am Start. Landwirt Stefan Fischer aus Miesenbach, der mit seiner Familie mit vier Treckern mitfährt, freut sich jetzt schon auf leuchtende Augen – nicht nur der Kinder. „Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass es die Landwirtschaft gibt und gleichzeitig Freude bringen.“ Die Traktoren für die Fahrt durch die Ortschaften der VG Ramstein-Miesenbach kämen aus der näheren Umgebung, aber auch von der Landstuhler Höhe, Otterberg und aus dem Kreis Kusel. Die Unkosten für Sprit, Lichterketten und ähnliches trage jeder Teilnehmer selbst.

Durch die Ortschaften

Um 17.30 Uhr geht es am Samstag in Miesenbach los: von der Mackenbacher Straße durch die Hauptstraße Richtung Ramstein. Dort kommt der beleuchtete Zug um 17.40 Uhr an, fährt von der Miesenbacher Straße über Schul-, Landstuhler-, Kindsbacher Straße, Auf der Heide wieder zur Landstuhler Straße zurück. Weiter geht es über Markt-, Rosen-, Spesbacher-, Ottostraße und Steinwendener Straße. Ankunft in Steinwenden ist um zirka 18.07 Uhr. Moor-, Kottweilerstraße und Auf der Ziegelhütte führen dann um 18.18 Uhr nach Kottweiler, wo die Traktoren durch die Eck-, Langenäcker und Miesenbacher Straße Richtung Schwanden fahren. Am Buswendeplatz wird gedreht und über Steinwenden nach Weltersbach (18.45 Uhr) weitergefahren. Von der Hauptstraße über die Bergstraße Richtung Steinwenden nach Obermohr (18.55), von dort aus durch die Reuschbacher Straße nach Reuschbach (19 Uhr) und über die Kirchen-, Orts- und Fockenberger Straße Richtung Niedermohr, wo der Zug um 19.28 Uhr ankommt, führt der weitere Weg. Über die Hauptstraße geht es zum Wendepunkt Schwarz nach Schrollbach (19.38) und über die Katzenbacher Straße nach Katzenbach (19.45 Uhr), dann über die Brunnenstraße nach Spesbach (19.55 Uhr) und über die Ramsteiner Straße nach Hütschenhausen, wo die ersten Traktoren um 20.05 Uhr eintreffen. Über die Hauptstraße, Wendeplatz Taubenweiherweg beginnt dann die Rückfahrt nach Miesenbach.

Am Freitag nach Kaiserslautern

Bereits am Freitag gibt es eine Lichterfahrt, die um 17 Uhr am Reha-Zentrum in Landstuhl startet und am Opel-Gelände in Kaiserslautern endet. Die Route führt durch Landstuhl, über die L363 nach Ramstein, dann über die Miesenbacher Straße und die Umgehungsstraße nach Mackenbach, weiter durch Weilerbach, Rodenbach und Siegelbach, über die B270 nach Kaiserslautern, über den Rauschenweg auf den Bännjerrück, über die Hohenecker Straße und die Königstraße zum Kaufland und über die Pariser Straße, Reichswald- und Merkurstraße zum Opel-Gelände.