Am Wochenende warteten viele Menschen, groß und klein, am Straßenrand sehnlichst auf die geschmückten Traktoren, die in einem Lichterzug durch den halben Landkreis fuhren. Egal, ob es in Landstuhl, der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Mackenbach, Rodenbach oder Kaiserslautern gab es Begeisterung und Anerkennung für die Aktion der Landwirte, die damit einen „Funken Hoffnung“ schenken wollten. So wartete etwa der kleine Philipp aus Obermohr mit seinen Eltern lange auf die geschmückten Traktoren. Dann kamen sie und seine Augen leuchteten. Auch die Erwachsenen waren begeistert von dem Zug, an dem 70 Traktoren teilnahmen. „Man müsste jedem einzelnen Landwirt danken“, sagte Eileen Heib an der Bushaltestelle in Obermohr. Die Lichterfahrt löste in Mackenbach in der Kindsbacher Straße sogar ein kleines Volksfest aus. Auf dem Bürgersteig war ein Feuerstand aufgestellt und Glühwein wurde ausgeschenkt. Karla Hippler, die das Lichtermeer mit ihren Enkel in der Kindsbacherstraße bestaunte, war total begeistert: „Es war wunderschön!“. Harald Lauer, der Wirt von „Kaisers“ in Mackenbach stand mit seinen Gästen auf dem Bürgersteig in der Hauptstraße: „Einfach toll, was die Landwirte hier machen“, lautete sein Kommentar. Die nächste Lichterfahrt findet am 18. Dezember in Waldfischbach-Burgalben statt.