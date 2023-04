Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Laut wurde es am Sonntagabend beim Konzert in der Enkenbacher Klosterkirche. Eingeladen hatte unter dem Motto „Klingende Kirche: Licht-Raum-Klang“ die Ortsgemeinde in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Norbert. Anlass war der Tag des offenen Denkmals, der traditionell am zweiten Sonntag im September zu Streifzügen durch Deutschlands Denkmallandschaft einlädt.

Architektur und Akustik des im Jahr 1272 vollendeten Kirchenraumes bilden ideale Voraussetzungen für die Aufführung von Musik. Nach der donnernden Einleitung geht Musiker Michael Gärtner