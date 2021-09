Im Alter von 85 Jahren starb dieser Tage Müllermeister Hans Hach. Mit ihm wird am Donnerstag der letzte Otterbacher Müller und einer der letzten Vertreter dieses Handwerks im Landkreis Kaiserslautern zu Grabe getragen.

Die Otterbacher Mühle blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück. Bis zur Französischen Revolution war sie Eigentum der Grafen von der Leyen. 1752 übertrugen sie dem Müller Johann Daniel Hach die Getreidemühle als sogenannten Erbbestand gegen die Entrichtung eines jährlichen Pachtzinses. Als die Mühle in der Franzosenzeit zum Nationalgut erklärt wurde und der französische Staat diese Güter meistbietend versteigerte, konnte sie Johann Daniel Hach II. erwerben. Nach ihm führten seine Nachkommen in fünf Generationen den Betrieb weiter und modernisierten ihn. Über zwei Jahrhunderte versorgten die Hachs die Otterbacher Bevölkerung mit Mehl. In den Notzeiten nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg waren die Menschen dafür besonders dankbar.

Passionierter Jäger

Als ältester von zwei Söhnen des Müllermeisters Hermann Hach und seiner Frau Henriette war Hans Hach dazu bestimmt, die Mühle weiterzuführen. Nach dem Besuch der örtlichen Volksschule und einer Höheren Schule in Kaiserslautern erlernte er in der Mühle Ziegler in Schönenberg das Müllerhandwerk. Nach der Meisterprüfung führte Hans Hach die Mühle zunächst gemeinsam mit seinem Vater weiter. In einer schwierigen Zeit, als die Großmühlen, vor allem die Ludwigshafener Walzenmühle, die Existenz der kleineren Mühlen bedrohten, übernahm Hans Hach schließlich das Mühlenhofgut. In seiner Frau Tilli fand er eine tüchtige Gefährtin. Doch der Verdrängungswettbewerb im Mühlengewerbe setzte sich fort, so dass der Betrieb im Rahmen des 1972 rechtskräftig gewordenen Mühlenstrukturgesetzes stillgelegt wurde. In der Folgezeit widmete sich Hans Hach dem landwirtschaftlichen Betrieb, den er im Jahr 2000 an seinen Sohn Karl übertrug. Wie seine Vorfahren war Hans Hach ein passionierter Jäger und langjähriger Pächter der Otterbacher und Otterberger Jagdbezirke. So trauern jetzt auch zahlreiche Jagdfreunde ihn.