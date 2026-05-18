Es war schwierig, Ausgleichsflächen für den Radweg zum Einsiedlerhof zu finden. Sie sollen nun unter einer Stromtrasse bei Mackenbach entstehen – vielleicht sogar auf Vorrat.

Die Planung des Rad- und Gehwegs von Mackenbach zum Einsiedlerhof ist beim Thema Ausgleichsflächen einen Schritt weiter. Der Gemeinderat Mackenbach hat mehrheitlich beschlossen, die dafür benötigten gemeindeeigenen Grundstücke bereitzustellen. Eine Entscheidung über zusätzliche Flächen für ein Öko-Konto wurde dagegen vertagt.

Wie Lydia Lenz vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in der jüngsten Ratssitzung erläuterte, ist der landespflegerische Ausgleich der letzte noch offene Punkt des Projekts. Nach der Planoffenlage habe es mehrere Abstimmungsrunden mit Naturschutzbehörden sowie zwei Termine mit der US-Seite gegeben. Dabei sei es unter anderem um die Verlegung eines geplanten Kleintierdurchlasses und die Frage geeigneter Ausgleichsflächen gegangen.

Die schwierige Suche nach geeigneten Flächen

Die Suche nach passenden Flächen gestalte sich schwierig. Bereiche, die direkt am geplanten Radweg angrenzen, werden entweder vom US-Militär beansprucht oder liegen in einem FFH-Naturschutzgebiet (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet) – wie die Flächen im Osten des Planungsraumes zwischen der L369 und der Autobahn. Diese Flächen stünden deshalb nicht zur Verfügung.

Bei der Suche nach geeigneten Flächen im näheren Umfeld des geplanten Radwegs sei man auf den Geländestreifen unterhalb der Freileitungstrasse zwischen dem US-Gelände und dem nördlich davon liegenden Wald auf Mackenbacher und Weilerbacher Gemarkung gestoßen. Dieser Bereich könne wegen der Vorgaben für die Stromtrasse ohnehin nur eingeschränkt genutzt werden. Nach Angaben von Lenz benötigt Weilerbach seinen Anteil selbst als Ausgleichsflächen für eigene Planungen. Doch wolle der LBM die Mackenbacher Flächen als Heidelandschaft entwickeln. Damit sei auch eine Beweidung des Areals gesichert.

Für den Radweg liegt der Kompensationsbedarf bei rund 14.000 Quadratmetern. Die Fläche unterhalb der Freileitungstrasse umfasst knapp 58.000 Quadratmeter. Für den LBM seien Teilflächen zweier Grundstücke mit zusammen etwas mehr als 13.000 Quadratmetern von Interesse. Der Gemeinde würden dabei keine Kosten entstehen, vielmehr erhalte sie Pachtzahlungen. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, die benötigten Grundstücke für die Ausgleichsflächen für den Radweg bereitzustellen.

LBM möchte Fläche als Öko-Konto entwickeln

Weitere Pläne des LBM stießen jedoch auf Skepsis: Der Landesbetrieb möchte die übrige zusammenhängende Fläche als Öko-Konto entwickeln. Dafür biete sich laut Darstellung von Lenz der waldfreie Bereich entlang des US-Zauns mit 36.500 Quadratmetern an.

Im Rat wurden unter anderem Fragen zu Kosten, Nutzungsmöglichkeiten und Zugriffsmöglichkeiten der Gemeinde auf das Öko-Konto gestellt. Zudem wurde die Sorge geäußert, dass Mackenbach später selbst keine eigenen Ausgleichsflächen mehr zur Verfügung haben könnte, wenn diese benötigt würden. Bevor eine Entscheidung getroffen werde, solle der LBM weitere Fragen beantworten sowie Vor- und Nachteile erläutern, entschied der Rat.

Info

Ein Öko-Konto für den landespflegerischen Ausgleich ist sozusagen ein Punktekonto für den Naturschutz. Es werden quasi Ausgleichsflächen angelegt, bevor diese benötigt werden – Bäume gepflanzt oder Renaturierungen durchgeführt. Die ökologischen Maßnahmen werden in Ökopunkte umgerechnet und auf einem Konto gutgeschrieben. Die angesparten Punkte können später für unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Bauprojekte als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme verwendet werden. Dadurch kann die Suche nach Ausgleichsflächen entfallen und Planungszeiten können verkürzt werden.