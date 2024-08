Seit einiger Zeit macht der Landfrauen Kreisverband Kaiserslautern mit „ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen“ auf sich aufmerksam. Dabei sollten die literarischen Lesungen anfangs gar nicht vor Publikum stattfinden.

„Tischreden der Katharina Luther – unübliche Worte einer starken Frau, ehrlich und herausfordernd, damals wie heute“, lautet die Überschrift der literarischen Lesungen, die der Landfrauen Kreisverband seit April des vergangenen Jahres anbietet. Doch dies war zunächst gar nicht geplant. Vor der Corona-Pandemie planten die Landfrauen eine mehrtägige Fahrt nach Thüringen.

„In der Vorbereitungsphase dieser Reise war angedacht, die Teilnehmenden durch eine Lesung ,Tischreden der Katharina Luther’ auf die Reise einzustimmen“, blickt Else Albrecht, damals zweite und heute erste Vorsitzende im Kreisverband, auf die geplante Lesung aus dem Büchlein von Christine Brückner „Wenn du geredet hättest, Desdemona: Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ zurück.

Mit Gewand und Musik

Die 1996 verstorbene Schriftstellerin stammt aus dem hessischen Kreis Waldeck, einer Region, in der auch Ingrid Stach, die ehemalige Landfrauen-Kreisvorsitzende aufwuchs. Dann jedoch stand die vorgesehene Vorleserin nicht mehr zur Verfügung. „Das kann ich auch“, sagte sich Else Albrecht und sprang spontan ein – seitdem liest sie.

Nicht nur vor den Landfrauen, Lesungen fanden nun auch schon in Bruchmühlbach, Spesbach, Kühbörncheshof, Lambsborn und Friedelsheim im Kreis Bad Dürkheim statt. Dabei legt Albrecht wert auf einen besonderen Rahmen: stilgerecht gewandet und musikalisch untermalt mal von der Bruchmühlbacher Flötengruppe „Atemlos“, den Flötistinnen Soli deo Gloria oder dem Klang einer Klangschale.

1000 Euro für das Hospiz

Eintritt erhoben die Landfrauen nicht. Nur ein kleines Käschen stand für eine Spende zugunsten des Hospizes in Landstuhl bereit. „Insgesamt konnten die Landfrauen über 1000 Euro an das Hospiz in Landstuhl überreichen. Also eine wunderbare Sache“, freut sich Else Albrecht über die kleine Erfolgsgeschichte, die noch nicht zu Ende ist.

Der nächste Termin steht bereits fest: Am 15. August wird die Vorleserin in den Pirmasenser Stadtteil Windsberg fahren und wieder aus den „Tischreden der Katharina Luther“ lesen. Klaus-Peter Driedger aus Enkenbach wird die musikalische Umrahmung mit der Gitarre übernehmen. „Er ist ein Virtuose. Allein schon deshalb wird das eine ganz besondere Lesung werden“, freut sich Albrecht. Es werden wieder Spenden fürs Landstuhler Hospiz gesammelt.