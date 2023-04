Viele kleine Auszeiten in der Pfalz können Zuhörer im „Bunten Hund“ in Otterberg kennenlernen. Dort liest die in Speyer wohnende Autorin Katja Edelmann am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr aus ihrem neuesten Buch „Meine Auszeiten – Pfalz“.

Edelmann stellt in verschiedenen Rubriken wie „Meine Atempause“, „Meine Kraftquelle“ und „Meine Frei-Zeit“ insgesamt 70 sogenannte Verwöhnorte in der Pfalz vor. Dabei werden ganz unterschiedliche Ziele aufgelistet, an denen sich insbesondere gestresste Pfälzer (oder interessierte Besucher von außerhalb) entspannen können. Darunter findet sich beispielsweise das „Just Float“ in der Innenstadt von Kaiserslautern, wo man sich wie im Toten Meer im Wasser schwebend wegträumen kann. Aber auch spirituelle Orte, an denen man Kraft anderer Art tanken kann – so etwa die Abteikirche in Otterberg –, werden in Edelmanns Buch erwähnt. In Natur und Stadt wird zwischen erfrischendem Waldbaden und dem Genuss einer Quasi-Meeresbrise an der Saline in Bad Dürkheim allerlei „Unhektisches“ und Erholsames für Körper und Geist beschrieben und empfohlen. Die Autorin kennt sich bestens in der Materie aus, hat schon durch die Recherche für ihr Buch „Glücksorte in der Pfalz“ entsprechende und ansprechende Orte kennen- und lieben gelernt.

Kartenreservierungen sind beim „Bunten Hund“, Hauptstraße 59, unter der Telefonnummer 06301 805595 möglich. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Info

Das Buch: Katja Edelmann, „Meine Auszeiten – Pfalz. Durchatmen & Kraft schöpfe“; ISBN 978-3-7700-2380-6