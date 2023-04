Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lounge-Musik, Sekt-Orange und ein kleines Schokoladenkonfekt empfingen die Besucher am Donnerstagabend bei der Autorenlesung der Wahl-Speyerin Katja Edelmann. In der Buchhandlung „Der Bunte Hund“ in Otterberg las sie aus ihrem neuesten Buch „Meine Auszeiten – Pfalz, Durchatmen und Kraft schöpfen“.

In „Meine Auszeiten“ stellt Edelmann 70 Orte vor, an denen man eine kleine Atempause einlegen, an einer Kraftquelle auftanken, einen Tag Urlaub verbringen oder sich echte Frei-Zeit