Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer einfachen Verkaufstheke in einem landwirtschaftlichen Betrieb hat alles begonnen: Der Einkaufsmarkt Lesoine wird seit 131 Jahren von der Familie in Mehlingen betrieben. Nach Erweiterung und Wachstum in den 1980er Jahren strebt der Lebensmittelhändler heute eine Verkleinerung an und setzt auf regionale Produkte.

Seit beachtlichen 131 Jahren, seit 1890, betreibt die Familie Lesoine ihren Einkaufsladen in der Ortsmitte von Mehlingen. „Wir vermuten, dass der Ursprung des Geschäfts bereits in der ersten Hälfte