Die kritische Betrachtung des Starts in die Motorradsaison in unserem Artikel „Blut und Wasser geschwitzt“ treibt die Leser weiter um. Die Positionen stehen sich dabei diametral entgegen. Hier weitere Zuschriften.

Wir laden Herrn Mai (der einen Leserbrief verfasst hatte) ein, einen sonnigen Samstag oder Sonntag bei uns zu verbringen. Gefühlt ist jedes zweite Motorrad lauter, als es sein darf und so wird jeder Schönwettertag zur Farce, weil man sich nicht mehr draußen aufhalten will. Auch würde uns interessieren, ob Herr Mai weiterhin „jedes Motorrad genießt, das ihm vor die Ohren kommt“, wenn er dauerhaft hier wohnen müsste.

Thomas Schön

Ja, der Biker – der Dolch in der Brust eines jeden Autofahrers sowie auch des lustvollen Waldwanderers! Der Biker, der Böse. Suggeriert wird, dass es nur DEN Biker gibt – nämlich den von Natur aus lauten, fahrgefährlichen und immer zu schnellen. Solch einen redaktionellen Fauxpas hattet ihr bereits im vergangenen Jahr zum Thema Mountainbiken im Wald los gelassen. Wollt ihr absichtlich polarisieren, aufwiegeln? (...) Ich habe sie nie gezählt, aber wie viele Motorradler ziehen die B48 hinauf, ohne zu krawallen, numerisch im Unterschied zu der Zahl der Krawallos? (...) Geschwindigkeitskontrollen sowie technische Checks sind Sache der Polizei und der kommunalen Politik, auch seitens der RHEINPFALZ entsprechend einzufordern. Dabei fielen die Extremos auf und würden dem Straßenverkehr hoffentlich zügig entzogen. (...) Bei solchen Überprüfungen würden übrigens auch die extremophilen Autohalter heraus gefiltert – ja ja, die gibt es auch! Ich bin übrigens seit beinahe 40 Jahren selbst Biker und wohne in unmittelbarer Nähe zum Anstieg der B48. Mein Wunsch wäre es, die vielleicht fünf Prozent Chaoten heraus zu sortieren und dem Rest die Leidenschaft für ein tolles Hobby zu gönnen.

Walter Bertkau

Der Einstieg in die Motorradsaison war so gnadenlos und infernalisch wie jedes Jahr. Als Einwohner der Ortsmitte von Frankenstein ruiniert uns der „Freizeitspaß“ der Motorradbegeisterten praktisch jeden Sonntag bis Ende Oktober und verkehrt einen Aufenthalt auf der Terrasse oder im Garten von Erholung zum Ärgernis, ja zur Qual. (...) Der Lärmterror der Motorräder an jedem Wochenende fährt unsere Lebensqualität in Grund und Boden. Dieser Missstand ist seit Jahrzehnten bekannt – aber der Spaß derer, die ihre Erholung bei 110 Dezibel und mehr suchen, wird höher veranschlagt als die Gesundheit jener, die diesen Attacken wehrlos ausgesetzt sind. Und die Lautstärke der Maschinen nimmt seit Jahren zu, nicht ab! Allen Zweiflern biete ich an, an einem sonnigen Sonntag vier oder fünf Stunden auf unserer Terrasse zuzubringen – ohne Oropax!

Thomas Schneider