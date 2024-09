Die Landschaft im Wandel der Jahreszeiten ist immer wieder ein beliebtes Motiv für unsere Leser. Aber auch besondere Auswüchse der Natur finden sich in den Fotoalben.

Erinnerung an sommerliche Tage: Gold-braun leuchtet das abgeerntete Getreidefeld im warmen Sonnenlicht. Noch liegen die Strohballen auf ihm, die der Landwirt als Vorrat für den Winter gebunden hat. Im Hintergrund stehen die Räder Spalier, die den Wind für die Menschen „ernten“ sollen, um deren Energiehunger zu stillen. Fotografiert hat die Szenerie Ralf Mayer bei einer kleinen Radtour bei Erzenhausen.

Um die Ernte geht es auch bei Hanni Schneiders Einsendung. Die Hauptstuhlerin hat in diesem Jahr Tomaten in ihrem Garten angepflanzt und war amüsiert, als sie dieses reife Exemplar mit spitzer „Nase“ entdeckte: „Finde sie spaßig, eine Laune der Natur“, schreibt Schneider dazu. Nicht verraten hat sie, wie die leuchtend rote Frucht geschmeckt hat.

Eine Laune der Natur: Tomate mit »Nase«. Foto: Hanni Schneider/frei

Ausreichender Regen sorgte für grüne Sommerwiesen

Einfach den Sommer im Bild festhalten wollte Angela Forster. Bei Schallodenbach hat sie die hügelige Landschaft der Westpfalz mit der Kamera aufgenommen. Das insgesamt eher feuchte Jahr hat heuer dafür gesorgt, dass die Wiesen auch im Hochsommer noch grün waren. Ihre Farbe bildet auf dem Foto einen schönen Kontrast zu dem blau-weißen Himmel, der sie überspannt. Lang scheint es mittlerweile her zu sein.

Einfach Sommer: Wiesen bei Schallodenbach. Foto: Angela Forster/frei

Sonnenaufgänge sind in allen Jahreszeiten ein echter Hingucker. Wer sie allerdings im Sommer erleben möchte, darf kein Langschläfer sein. Das scheint auf Ilse Ketite zuzutreffen. Sie war ganz früh unterwegs und wurde mit dem Blick auf der erwachenden Morgen belohnt. „Der frühe Vogel ... sieht den Sonnenaufgang über Hochspeyer“, teilt sie zu ihrem stimmungsvollen Bild, das sie uns geschickt hat, mit.

Früh aufstehen lohnt sich: Sonnenaufgang über Hochspeyer. Foto: Ilse Ketite/frei

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch Ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.