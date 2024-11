Während sich die einen richtig bequem eingerichtet haben, sausten die anderen über die Felder, um sich einen Happen zu schnappen. Derweil sprossen die Pilze aus dem Boden. So mancher schöne, herbstliche Schnappschuss gelang unseren Leserinnen und Lesern in den vergangenen Wochen.

Herbstzeit ist auch Erntezeit. Die vermutlich faulste Birne der Welt hat dabei Kirsten Eva Hagspiel ausgemacht – im übertragenen Sinne: „Warum hängen, wenn man auch liegend reifen kann?“, schreibt die Weilerbacherin zu ihrem Bild mit einem gemütlichen Früchtchen. Und so hat es sich die Birne einfach mal zwischen einer Astgabel bequem gemacht und ist dort gereift. „Dem Geschmack hat es nicht geschadet – der typischen Birnenform hingegen schon“, berichtet die Leserin.

Deutlich aktiver ging es da bei Günther Pitschi zu: Gleich fünf jagende Turmfalken habe er auf den Feldern bei Rodenbach und dem Industriegebiet Nord beobachten können, wie der Kaiserslauterer berichtet. Einem der Vögel hat er dabei zugeschaut, wie er sich im Sturzflug auf seine Beute stürzte, sie schnappte und flugs auf das Dach einer Firma verfrachtete. Der Leckerbissen wurde offenbar sogleich verspeist.

Herbstzeit ist auch Pilzzeit. Ein besonders hübsches, aber bekanntermaßen auch giftiges Exemplar hat Ralf Mayer entdeckt: leuchtend rot und mit gut zu erkennenden weißen Tupfen. Fotografiert hat er den Fliegenpilz bei Trippstadt, „bei einer schönen Herbstwanderung im Neuhöfertal“. Gleich ein ganzes Pilz-Quartett ist dagegen Ulrich Czindsolors vor die Linse geraten. Dieses schmiegte sich förmlich an einen Strommast. „Ziemlich anhänglich, doch leider vergänglich“, kommentiert das der Krickenbacher.

„Herbstlich umrahmt“, wie Hubert Hemmer findet, präsentierte sich die Marienkapelle auf der Landstuhler Atzel. Unten im Tal schien derweil die Sonne. Eher trüb waren die Aussichten auf dem Reiserberg bei Schallodenbach: Den hatte der Herbst voll im Griff, meint Angela Welle.

Mitten im Herbst flatterte Axel Zoller in Alsenborn ein Schmetterling vor die Kamera. Das zarte Insekt ließ sich auf dem Sommerflieder im Garten nieder. zs

Laut(r)er Häppchen

