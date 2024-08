Während bei den einen Leserinnen und Lesern im Garten und auf der Terrasse etwas geboten war, zog es die anderen in die Natur. Herausgekommen sind Bilder von herrlichen Kaktusblüten, einem Taubenschwänzchen, das an einen Kolibri erinnert, und von einem Wasserfall.

Auf ein rosafarbenes Blütenmeer konnte Thomas Schmittler im Juli blicken: „Alle Jahre wieder um diese Zeit blühen bei mir zur gleichen Zeit mehrere Kakteen der Sorte Bauernkaktus“, berichtet der Leser. Die Blüten öffneten sich am frühen Abend, blühten dann eine Nacht und einen Tag lang. „Dann verwelken sie wieder, und die ganze Pracht und Herrlichkeit ist wieder vorbei“, meint der Hütschenhausener. Mehr als 90 Blüten waren es in diesem Jahr bei ihm.

Ein Bild von ihrem Drüsigen Springkraut hat Monika Faß aus Spesbach geschickt. Für dieses ist ein Platz in ihrem Garten reserviert. „Obwohl es eine sogenannte invasive Pflanze ist, freuen sich Hummel und Biene über die üppige Futterquelle“, schreibt die Spesbacherin.

„In unserem Garten ist immer etwas los“, findet auch Joachim Pohle aus Rodenbach. Kürzlich habe er dort ein Taubenschwänzchen entdeckt, das mit seinem Rüssel den Nektar des Dichtblütigen Ziests abgesaugt habe.

Bei Carmen Richtscheid ist auf der Terrasse immer mal wieder etwas los: Schon zum dritten Mal hat eine Amsel ihr Nest dort gebaut – neben dem Lautsprecher auf dem kleinen Regal. Drei Junge seien jeweils dort aufgezogen worden, berichtet die Frau aus Linden. Dafür gibt es eigentlich nur eine Erklärung: „Anscheinend hat sie den gleichen Musikgeschmack wie wir!“

Die „Abendstimmung am Seewoog in Ramstein Miesenbach“ hat Marianne Rohé sie im Bild festgehalten. „Warum denn in die Ferne schweifen, das Schöne liegt so nah ...“, meint sie dazu. Das könnte auch für das Karlstal bei Trippstadt gelten. Romy Rheinhardt hat den kleinen Wasserfall fotografiert.

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.