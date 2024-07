Eine abwechslungsreiche Mischung: Bekannte Gebäude im Landkreis, die plötzlich in einem völlig neuen Licht erstrahlen, haben unsere Leserinnen und Leser ebenso fotografiert wie urwüchsig sich darbietende Natur und eine Schnecke im heimischen Garten.

Die Landstuhler Stadthalle im Feuer des Morgenrots: Dieses stimmungsvolle Foto ist Thomas Claren gelungen. Aufgenommen hat er es während der Gassi-Runde, wie der Leser berichtet. In Otterberg ist das Bild von Sven Neißer entstanden: Es zeigt die Abteikirche, über die sich offensichtlich ein Regenbogen spannt. Dieser mutet fast schon wie ein Heiligenschein an. „Ist zwar schon über einen Monat alt, doch immer noch schön“, schrieb Neißer Anfang Juli zu seinem Foto.

Mitte Juli meinte Joachim Wilking noch: „Bisher ist das Sommerfeeling nur an wenigen Tagen zu spüren.“ Dennoch gab es auch schöne Momente. So konnte ein Samstag für ihn mit einer „wunderschönen Illumination am Katzweilerer Landschaftsweiher“ enden. Der Dorfleben- und Kulturverein veranstaltete zu diesem Zeitpunkt sein Sommerfest, das wieder viele Besucher anzog und für Farbe in der Dunkelheit sorgte.

Ein Landschaftsfoto schickte dagegen Hans-Walter Schulz. „Natur pur“, meint der Queidersbacher über die Szene aus dem Moosalbtal. Kein Wunder: Ein umgefallener Baum zwischen Grün und nassem Grund zieht die Blicke auf sich.

Von einer großen Überraschung aus dem heimischen Garten berichten Ina und Arnold Gries: „Unser Elefantenfuß ist jetzt schon über 20 Jahre alt und blüht dieses Jahr zum ersten Mal“, sagen die beiden Bruchmühlbacher – und freuen sich. Ebenfalls im Garten geriet Christine Gundall ein biegsames Tierchen vor die Linse: „Nach dem Salatschmaus bedient sich die Schnecke noch an der Insektentränke“, meint die Leserin aus Krickenbach. Sie findet: „Trotz der Plage ein schöner Moment.“

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.