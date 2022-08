Heiß, heißer, Sommer 2022: Da kommt das Kneippbecken am Randeckerhof bei Neuhemsbach, das auf unserem Bild zu sehen ist, gerade recht. Runter vom Rad, Socken und Schuhe aus: Schon kann man das kühle Nass und die schöne Aussicht auf Wald und Felder dort genießen. Wo finden Sie, liebe Leserin und lieber Leser, zurzeit Abkühlung? Ist es bei einem Eis in der Fußgängerzone oder bei einem Spaziergang im schattigen Wald? Schicken Sie uns Fotos von Ihren Sommer-Lieblingsplätzen, an die Mailadresse redkai@rheinpfalz.de. Bitte schreiben Sie kurz dazu, wo das Foto aufgenommen worden ist. Einen Teil der Bilder werden wir auf einer Sommer-Bilder-Seite veröffentlichen.