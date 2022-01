Nach 30 Jahren im Dienst der Kaiserslauterer Kreisverwaltung geht Veterinärdirektor Holger Hofmann am 31. Januar in den Ruhestand.

Hofmann hat in Leipzig Veterinärmedizin studiert und war als Tierarzt im Impfstoffwerk Dessau-Tornau sowie in einer Großtierarztpraxis im Wartburgkreis in Thüringen tätig, bevor er 1992 bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern angestellt wurde. 1995 legte er das Staatsexamen für den tierärztlichen Staatsdienst ab und wurde 1997 Leiter des Fachbereichs Lebensmittelüberwachung und Tierschutz. Von 2001 bis zu seiner Verabschiedung leitete er die Abteilung 6: Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen. 2002 wurde er zum Veterinärdirektor ernannt. Hofmann war seit 1993 auch als Experte für Tierimpfstoffe für das Land Rheinland-Pfalz tätig. Bei einer kleinen Feier dankte Landrat Ralf Leßmeister dem Leiter des Veterinäramtes für seine langjährigen und zuverlässigen Dienste. Er überreichte Hofmann auch die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnete Entlassurkunde für die Tätigkeit für das Land. „Mit Dr. Hofmann verlieren wir einen hochkompetenten und geschätzten Veterinärmediziner“, betonte der Landrat in seiner Laudatio.