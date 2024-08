In den Vereinsräumen des Kaiserslauterer Lego-Vereins „Lauter Steine“ schwankt die Stimmung zwischen Anspannung und Vorfreude. An etlichen Tischen werden die bunten Klemmbausteine aufeinander gebaut. Schließlich sollen rechtzeitig genügend Exponate für die Lego-Fan-Ausstellung in der Landstuhler Stadthalle fertig sein.

„Die Idee für solch eine Ausstellung kam schon vor Jahren auf“, sagt Martin Schild, Gründer des Vereins „Lauter Steine“, der die Fan-Ausstellung am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, initiiert hat. Damals seien etliche Lego-Vereine aus Deutschland nach Kaiserslautern gereist, um dort ihre mühsam gebauten MOCs („My Own Creation“, übersetzt: „Meine eigene Kreation“) auszustellen, ergänzt Schild. Bei den MOCs handelt es sich um teilweise mannshohe Bauten aus den bunten Klemmbausteinen, die von Fans entworfen und gebaut worden sind. Doch für eben jene Bauten blieb auf der knapp 800 Quadratmeter großen Gartenschau-Ausstellung kein Raum, sodass den befreundeten Vereinen kein Platz mehr für die Bauwerke angeboten werden konnte.

Auch Besucher dürfen bauen

Der Lautrer Verein besucht seinerseits häufig Ausstellungen der anderen Vereine in ganz Europa. Deshalb lag es nahe, selbst ein Fan-Event zu veranstalten. In der Landstuhler Stadthalle werden noch sechs weitere Vereine – unter anderem aus Luxemburg und der Schweiz) – dabei sein, die ihre MOCs dort präsentieren. So macht etwa das Forschungsschiff „Polarstern“ in Landstuhl halt. Der Nachbau des Schiffes ist rund 2,6 Meter lang. Darüber hinaus können sich Besucher den Weg nach Füssen sparen, denn das Schloss Neuschwanstein wird ebenfalls in der Stadthalle zu bewundern sein. Auch Star-Wars-Fans werden bei der Veranstaltung auf ihre Kosten kommen, verspricht Schild.

Auch Star-Wars-Fans sollen bei dem Lego-Fan-Event auf ihre Kosten kommen. Foto: hlr

Ein weiterer Höhepunkt sei das Exponat von Joel Neuber, der ebenfalls bei den „Lauter Steinen“ dabei ist. Der Amerikaner hat auf einer Fläche von zweieinhalb Quadratmetern ein Modell der Disneyland-Wildwasserbahn „Fluch der Karibik“ mit circa 300.000 Steinen nachgebaut. Das Werk sei bei Tik Tok – ein Portal für Kurzvideos – bereits 6,5 Millionen Mal bewundert worden. Darüber hinaus werden auch Lego-Sets an Verkaufsständen angeboten, und laut Schild sind Bauaktionen für und mit den Besuchern geplant.

Schlüsselanhänger für den guten Zweck

Der Lautrer Verein steckt viel Energie in die Organisation und hofft darauf, das Lego-Fan-Event in der Region etablieren zu können. Zudem freue sich der Verein über weitere Vereinsmitglieder – egal ob jung oder alt. Als Erinnerungsstück hat der Verein einen Schlüsselanhänger anfertigen lassen, der bei Optik Noll und bei der Buchhandlung Stützel in Landstuhl für 4,50 Euro gekauft werden kann. Der Erlös aus dem Anhängerverkauf kommt der Initiative für krebskranke Kinder in Landstuhl zugute.

Dass der Lautrer Verein auch über die Region hinaus bekannt und anerkannt ist, konnte er zuletzt im Legoland Günzburg (Bayern) beweisen. Der Verein war dort federführend für eine Lego-Bauaktion, die direkt am Parkeingang platziert war. Unter der Leitung des 10-jährigen Emil sowie der Jugendgruppe von „Lauter Steine“ wurde ein spezielles MOC errichtet. Auch dieses Bauwerk kann beim Fan-Event bewundert werden.

Info

Das Lego-Fan-Event findet am 31. August von 10 bis 18 Uhr sowie am 1. September von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle in Landstuhl statt. Die Eintrittskarten gibt es online unter www.lautersteine.de, können aber auch an der Tageskasse erworben werden. Der Eintritt für Kinder bis vier Jahre sind frei, Fünf- bis 13-Jährige zahlen vier, Jugendliche und Erwachsene sechs und Familien 16 Euro.