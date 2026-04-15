Der Leidenschaft für Klemmbausteine wurde in den Osterferien beim CVJM Katzweiler-Mehlbach-Hirschhorn gefrönt. Bei der von Jugendreferent Fabian Jungbär betreuten Aktion der Acht- bis 15-Jährigen wurden die protestantische Kirche, der Landschaftsweiher, der Bahnhof, der Kerweplatz, der Friedhof und das Autohaus gebaut. Selbst ein Storch und das prägnante Schwein wurden errichtet. Die Bauwerke stehen im Foyer der Kirche und können bei der historischen Kirchenbesichtigung am Samstag, 18. April, 16 Uhr, genauso besichtigt werden wie zu den Gottesdiensten oder auf Anfrage bei Christiane Wilking unter der Telefonnummer 06301 718235.