Welche Immobilien stehen im Ort leer? wie kann diesen Leerständen entgegengewirkt werden? Fragen, die nicht nur Mehlbach beschäftigen. Ein ehrenamtlicher Leerstandslotse soll hier etwas bewegen.

In vielen Gemeinden im ländlichen Raum bereiten ungenutzte Immobilien den Verantwortlichen Sorgen. Wie Mehlbachs Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege (CDU) der RHEINPFALZ auf Anfrage mitteilt, sei dies auch Thema in Mehlbach. Sie habe die Ratsmitglieder in ihrer Sitzung am Donnerstagabend darüber informiert, dass sich ein Bürger der Gemeinde im Ehrenamt zukünftig dieser Aufgabe widmen werde. Dem Leerstandslotsen falle die Aufgabe zu, verlassene Immobilien zu erfassen, um etwa mit Erben über eine neue Verwendung zu sprechen. „Manchmal fehlt es ja auch nur an einer zündenden Idee für einen Neustart“, meint die Bürgermeisterin. Sie denke dabei etwa an eine neue Nutzung als Feriendomizil.

Gemeinden sollen attraktiv bleiben

Leerstände seien ein heikles Thema für eine Reihe von Kommunen in der Region. Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg sei bei dieser Initiative mit im Boot und wolle helfen, sie mit Leben zu erfüllen. Es gelte, die Attraktivität der Gemeinden als Wohn- und Lebensraum zu erhalten.

Die Ratsmitglieder wurden darüber informiert, dass zusammen mit der Verbandsgemeinde der Stellplatz für Camper an der Pfalzwaldhalle ertüchtigt werde. Es gehe darum, die Installationen für Wasser und Strom herzustellen, um damit einen Beitrag zur Stärkung der touristischen Infrastruktur zu leisten. Dies sei ja sehr aktuell, weil sich im Zuge der Corona-Krise die Tendenz zum Urlaubmachen im eigenen Land überdeutlich verstärkt habe.

Straßen werden repariert

Die Ortschefin berichtete von der Ratssitzung in Schallodenbach, bei der es unter anderem um die geplante Radwegverbindung zwischen den beiden Orten ging. Die Überlegungen seien dort noch im Gange, um Bedenken der dortigen Mandatsträger auszuräumen. „Wir sind in dieser Angelegenheit etwas anders gestrickt.“ Der Lückenschluss im Radwegenetz sei in Mehlbach recht einmütig gewünscht.

Schließlich wurde in der Sitzung am Donnerstagabend noch der Auftrag für die Sanierung von Gemeindestraßen vergeben. Die Schäden in der Tal- und der Sonnenstraße sollen repariert werden. Dies gelte ebenso für das Verbindungsstück zwischen den beiden Passagen, nämlich einen Abschnitt der Wickenäckerstraße. Kosten für die Anlieger fielen dabei nicht an.