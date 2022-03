Niederkirchen und Stelzenberg sind zwei von 20 neuen Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung im Land. Das hat das Innenministerium mitgeteilt.

„Die Dorferneuerung hat sich zu einer der größten Bürgerinitiativen des Landes entwickelt, bei der alle Generationen im Dorf aktiv in die Dorfentwicklung eingebunden sind“, findet Minister Roger Lewentz. Dennoch sei mit der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde auch eine Art Selbstverpflichtung verbunden, sich der Dorferneuerung im besonderen Maße anzunehmen.

Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde erfolgt für die Dauer von acht Jahren. Gemeinsam mit der Dorfmoderation wird ein umfassender Beteiligungsprozess in Gang gesetzt und ein zukunftsbeständiges Leitbild entwickelt. Zudem steht den privaten und öffentlichen Bauherren eine qualifizierte Bauberatung zur Verfügung, um die Stärkung der Innenentwicklung weiter voranzutreiben. Schwerpunkte der Dorferneuerung sind struktur- und funktionsverbessernde Maßnahmen, die die Ortskerne stärken und wiederbeleben sollen, um damit die unverwechselbare Siedlungs- und Kulturlandschaft erhalten. Ab dem Programmjahr 2022 werden insgesamt 154 Gemeinden von einer Schwerpunktanerkennung profitieren. „Über 24 Millionen Euro stehen in diesem Jahr zur Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen insgesamt zur Verfügung. Mit dieser Summe können wichtige Projekte realisiert werden, die zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur in unseren Gemeinden beitragen“, betont der Minister.

Versorgungsinfrastruktur und Verkehrskonflikte

Niederkirchen mit seinen 1837 Einwohner habe mit Strukturproblemen zu kämpfen, heißt es in der Begründung für den Antrag auf Anerkennung. Ein ganzheitliches Dorferneuerungskonzept sei nicht vorhanden. Eine Bewilligung für die Dorfmoderation außerhalb einer Schwerpunktanerkennung und für die Erstellung eines Konzeptes gab es bereits 2020.

Die Herausforderungen der Dorferneuerung liegen in den nächsten Jahren auf der Bewältigung der Vielzahl an Leerständen und der Verbesserung der Bausubstanz im Ortskern, der Erhaltung der Versorgungsinfrastruktur, der Lösung von Verkehrskonflikten und der Schaffung von Treffpunkten für die Bevölkerung. Einen weiteren Schwerpunkt in der Dorfentwicklung bilde die touristische Weiterentwicklung. Wegen der guten Erfahrungen bei der Dorfmoderation möchte die Gemeinde die Bereitschaft zur Mitwirkung der Bürger auch bei öffentlichen Maßnahmen aktivieren, um insbesondere neue Angebote für Jugendliche und neue Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Die Beratung privater Bauherren zur Erhaltung der historischen Bausubstanz ist ebenfalls vorgesehen.

Das Dorferneuerungskonzept Stelzenbergs stamme aus dem Jahr 1987 und bedürfe so einer Fortschreibung, steht in der Begründung. Zur Vorbereitung der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde wurde bereits 2020 mit einer Dorfmoderation begonnen. Der Fokus der Dorferneuerung liegt auf einer nachhaltigen Innenentwicklung in Verbindung mit der Verbesserung der Wohnqualität, der Sicherung der kommunalen Infrastruktur sowie der Förderung von Freizeit und Kultur. Die Gemeinde ist bestrebt, die Bürger bei öffentlichen Maßnahmen aktiv zu beteiligen. Mit einer gezielten baulichen Beratung sollen private Bauherren zur Erhaltung der historischen Bausubstanz ihrer Gebäude ermuntert und unterstützt werden.