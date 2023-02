Am Parkplatz zwischen dem Grünabfallsammelplatz und der Kläranlage haben Unbekannte mehrere Müllsäcke mit Lebensmitteln weggeworfen. Brote, Brötchen, Fleisch und Gemüse sind auf diese Weise illegal entsorgt worden.

Eine Mackenbacherin hat die „Sauerei“ am Montagmorgen bei einem Spaziergang entdeckt. Sie habe daraufhin die Umweltbehörde bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern informiert und später das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Weilerbach. Am Dienstagmittag lagen die Lebensmittel noch an der gleichen Stelle. Kai Wiehn, Abteilungsleiter des Bürgerservices der Verbandsgemeinde Weilerbach, teilte auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass er am Montagabend vom Mackenbacher Ortsbürgermeister, Daniel Schäffner, über die Ablagerungen informiert wurde. Der Bauhof habe den Auftrag, die Sachen wegzuräumen. Danach sollen Ermittlungen aufgenommen werden. Wiehn hofft dabei auf Hinweise auf die Täter. Wie er berichtet, sei es schon öfter vorgekommen, dass in illegal entsorgten Müllsäcken Adressen oder sonstige Spuren auf die Täter schließen ließen.