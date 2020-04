Die Corona-Krise stellt die Verwaltungen vor bisher unbekannte Aufgaben, vor allem finanziell. Deshalb fordert der Lauterer Landrat Ralf Leßmeister (CDU) über die bereits zugesicherte Unterstützung hinaus einen Schutzschirm für Kommunen.

„Landkreise, Städte, Gemeinden, kommunale Unternehmen und Zweckverbände müssen in der jetzigen Ausnahmesituation viele unvorhergesehene Ausgaben schultern“, schildert der Landrat die Situation. „Die einmalige Sonderzahlung in Höhe von 25 Euro je Einwohner vom Land deckt zumindest teils die Kosten, die zur unmittelbaren Bekämpfung der Corona-Pandemie auf den Kreis zukommen werden.“ Seit dem Auftreten des ersten Falls am 27. Februar sei vor allem das für Kreis und Stadt zuständige Gesundheitsamt mit einer gewaltigen Aufgabe betraut.

So musste mittlerweile nicht nur das medizinische, sondern auch das Verwaltungspersonal des Gesundheitsamts durch interne Umorganisation verdoppelt und mit befristeten Zeitverträgen ergänzt werden. „Der Katastrophenschutz des Landkreises hat ein Corona-Testzentrum aufgebaut, wir koordinieren die Beschaffung und Verteilung von Schutzausrüstung und Masken, und wir übernehmen die ordnungsbehördliche Fachaufsicht in Corona-Fragen“, zählt Leßmeister auf. Weitere coronabedingte Mehrkosten und Ertragseinbußen – wie durch die Aussetzung der Kita-Beiträge, den Ausgleich von Mindererlösen im ÖPNV und Schülerverkehr und ein rückläufiges Kreisumlageaufkommen – seien im Moment noch nicht absehbar.

„Auf die kommunale Familie ist Verlass“

Aber auch der Krise kann der Landrat etwas Positives abgewinnen: „Im bisherigen Pandemieverlauf haben wir gesehen, dass auf die kommunale Familie Verlass ist, die Menschen sich größtenteils diszipliniert, solidarisch und verantwortlich verhalten.“ Deshalb werde er auch weiterhin alle Energie dafür einsetzen, den Bürgern durch die Krise zu helfen. „Dafür bedarf es aber einer solidarischen und vor allem nachhaltigen Hilfe“, appelliert Leßmeister an Bund und Land.

Die zweckgebundene Soforthilfe für Kreise und Städte begrüßt Leßmeister ausdrücklich, sie könne aber nur eine erste Finanzhilfe darstellen. „Auch die Kommunen, denen die Gewerbe- und Einkommensteuern wegbrechen, haben ebenfalls mit massiven Umsatz- und Gewinneinbußen zu kämpfen.“ Deshalb fordert Leßmeister einen kommunalen Schutzschirm und appelliert an die gesamtstaatliche Solidarität zwischen Bund, Ländern und Kommunen.