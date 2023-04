Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die allermeisten Veranstaltungen der Landfrauen sind seit einem halben Jahr ins Wasser gefallen. Landesweit waren es über 2300, die den Pandemie-Vorschriften zum Opfer gefallen sind. Coronabedingt haben sich auch die Mitglieder der Ortsverbände nicht treffen können. Am Samstagnachmittag hat der Kreisverband Kaiserslautern unter Führung von Ingrid Stach die Kommunikation wieder in Gang gebracht mit einem „Picknick in Pink“ an der Schopper Grillhütte.

In einem eher etwas gebrochenen Pink, Altpink sozusagen, präsentiert Stefanie Klein vom Ortsverein der Landfrauen in Mehlbach ihre „Erdbeer-Pütze“. Die Torte mit