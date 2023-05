Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Premiere ist es für Laura Klein nicht und dennoch war ihre zweite Inthronisierung als Prinzessin des Carneval- und Unterhaltungsvereins Landstuhl (CUVL) am Samstagabend ein besonderer Moment. In zweifacher Hinsicht schaut sie voll freudiger Erwartung in die Zukunft.

„Anstrengend, aber sehr schön.“ Mit diesen Worten umschreibt Laura II., Laura Klein, den Abend, an dem sie den zwölf Gastprinzessinnen und zahlreichen Besuchern unter lautem Applaus erneut