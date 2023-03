Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie viele andere Tollitäten begann Laura Hoffmann ihren karnevalistischen Werdegang beim Bambini-Tanzen. Auch war es lange Zeit ihr heiß ersehnter Traum, einmal ihren Verein, den Carneval- und Unterhaltungsverein Landstuhl (CUVL), in die neue Kampagne zu führen. Dieser Traum ist am 5. November in der Landstuhler Stadthalle wahr geworden. An diesem einmaligen Tag stieg sie aus einer Kürbiskutsche.

Hoffmann ist genau wie ihre beste Freundin Sandra Frosch, die sie im Übrigen zu ihrer Hofdame gemacht hat, ein großer Fan des Disney-Märchens Cinderella. In dem Film kann Cinderella