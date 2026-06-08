Ein brennender Lastwagen in Rodenbach hat am Sonntagnachmittag, 7. Juni, Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Fahrzeug, das „Am Tränkwald“ neben einer Lagerhalle abgestellt worden war, aus ungeklärter Ursache in Flammen. Mit Hilfe eines Zeugen wurde der Lastwagen auf einem Gabelstapler von der Halle wegtransportiert. Dadurch konnte verhindert werden, dass die Flammen auf die Lagerhalle übergriffen und es nur zu kleineren Schäden an der Fassade und dem Tor der Halle kam. Der Lastwagen brannte hingegen aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Im Einsatz war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0631 36913312.