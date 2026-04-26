Auf dem Autohof in Ramstein-Miesenbach ist am Samstagnachmittag ein Lastwagen ausgebrannt. Der Fahrer wurde bei dem Brand leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte sich der 33-jährige Lkw-Fahrer mit einem Gasbrenner Essen zubereiten. Dabei geriet die Gaskartusche in Brand. Das Feuer griff rasch auf das Führerhaus über, aus dem sich der Mann leicht verletzt retten konnte. Er wurde laut Polizei im Krankenhaus behandelt.

Durch das Feuer wurde die Zugmaschine des Lastwagens komplett zerstört, der dazugehörige Auflieger sowie der eines daneben geparkten Lkw wurden stark beschädigt. Durch das Eingreifen einer zufällig vorbeifahrenden Streife der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern wurde der Brand schnell bemerkt und weitere parkende Lastwagen evakuiert, so die Polizei. Die Feuerwehr Ramstein-Miesenbach konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.