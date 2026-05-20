Das THW stuft die Brücke als einsturzgefährdet ein. Helfer versuchen am Mittwochmorgen, die Brücke per Kran wieder in ihre Position zu heben. Umleitungen sind eingerichtet.

[Aktualisiert um 10.25 Uhr] Ein Lastkraftwagen hat am Dienstagnachmittag eine Fußgängerbrücke über die B48 in Enkenbach-Alsenborn beschädigt. Seitdem sind die Bundesstraße sowie die Brücke am sogenannten Elefanten-Kreisel laut Polizei gesperrt. Auch der Bahnverkehr auf der Alsenzbahn ist nach wie vor bis auf Weiteres eingestellt. Laut dem Verkehrsunternehmen Vlexx ist derzeit zwischen Kaiserslautern und Rockenhausen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

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Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der Tieflader, der einen Bagger geladen hatte, gegen 15 Uhr die Brücke gerammt. Der Bagger blieb an der Brücke hängen, die danach nicht mehr passierbar war. Laut Information des Technischen Hilfswerks (THW) Kaiserslautern ist die Brücke einsturzgefährdet. Seit dem frühen Mittwochmorgen sind THW-Helfer im Einsatz, um die Brücke mithilfe eines Krans wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Diese hat sich an der Ostseite um ganze 3,50 Meter verschoben, erläutert Gerhard Penner, der Erste Ortsbeigeordnete. „Zunächst soll einmal die Gefahrenlage gesichert werden“, so die weitere Beigeordnete Britt Weber, die mit Penner vor Ort ist. Wenn es gelungen sei, die Brücke, die der Gemeinde gehört, wieder zurückzuschieben, wird sich ein Sachverständiger des THW das Bauwerk ansehen. Ziel ist es laut Penner, den Bahnverkehr wieder zu ermöglichen und den Streckenabschnitt für Fahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes wieder freigeben zu können. Der Hintergrund: Die vorgeschriebenen Anfahrtszeiten von acht Minuten zu einem Rettungseinsatz sollen eingehalten werden können, so Penner. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer werde die Strecke aber nach wie vor gesperrt bleiben.

Radfahrer nach Sturz verletzt

Ein Radfahrer, der gerade auf dem Überweg unterwegs war, kam am Dienstag durch die Erschütterung zu Fall. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt und von Sanitätern medizinisch versorgt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die Verbandsgemeindeverwaltung richtete am Dienstag Umleitungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr ein.

Von einem „absoluten Verkehrschaos“ am späten Dienstagnachmittag in Enkenbach, wo sich die Autos stauten, sprach Torsten Erlenbach, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, der mit 15 Helfern vor Ort war. In den Ortsteil Alsenborn gelangte man noch, aber in Richtung Kaiserslautern und zur Autobahn hin sei alles dicht gewesen.

Auch für die Fußgänger gestaltet sich die Situation schwierig, da die Brücke der Hauptübergang ist, um über die Bahngleise von Alsenborn nach Enkenbach zu kommen. Mitarbeiter der Bauabteilung und des Ordnungsamts waren laut Silke Brunck, Bürgermeisterin der VG Enkenbach-Alsenborn, seit dem Dienstagnachmittag dabei, eine Umleitung für die Bürger über den Klosterpark einzurichten. Von dort geht es auf einem Stück Feldweg zu einem weiteren kleinen beschrankten Bahnübergang.