Das THW stuft die Brücke als einsturzgefährdet ein. Umleitungen sind eingerichtet. Zwischen den Verkehrskreiseln herrscht ein langer Stau.

[Aktualisiert um 18.36] Ein Lastkraftwagen hat am Dienstagnachmittag eine Fußgängerbrücke über die B48 in Enkenbach-Alsenborn beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, sind deshalb die Bundesstraße sowie die Brücke am sogenannten Elefanten-Kreisel gesperrt. Auch der Bahnverkehr auf der Alsenzbahn ist bis auf Weiteres eingestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der Tieflader, der einen Bagger geladen hatte, gegen 15 Uhr die Brücke gerammt. Der Bagger blieb an der Brücke hängen, die danach nicht mehr passierbar war.

Radfahrer nach Sturz verletzt

Ein Radfahrer, der gerade auf dem Überweg unterwegs war, kam durch die Erschütterung zu Fall. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt und von Sanitätern medizinisch versorgt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Ein Sachverständiger nahm die Brücke in Augenschein. Laut Information des THW am frühen Abend ist die Brücke einsturzgefährdet. Die Verbandsgemeindeverwaltung richtete Umleitungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr ein. Verkehrsteilnehmer müssen mit Umwegen rechnen. Die Dauer der Sperrungen sei derzeit nicht absehbar, so die Polizei.

Von einem „absoluten Verkehrschaos“ am späten Nachmittag in Enkenbach, wo sich die Autos stauten, sprach Torsten Erlenbach, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, der mit 15 Helfern vor Ort war. In den Ortsteil Alsenborn gelange man noch, aber in Richtung Kaiserslautern und zur Autobahn hin sei alles dicht.

Auch für die Fußgänger gestaltet sich die Situation schwierig, da die Brücke der Hauptübergang ist, um über die Bahngleise von Alsenborn nach Enkenbach zu kommen. Mitarbeiter der Bauabteilung und des Ordnungsamts sind laut Silke Brunck, Bürgermeisterin der VG Enkenbach-Alsenborn, seit dem Nachmittag dabei, eine Umleitung für die Bürger über den Klosterpark einzurichten. Von dort geht es auf einem Stück Feldweg zu einem weiteren kleinen beschrankten Bahnübergang. Laut Brunck ist die Brücke durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung herausgebrochen und hat sich stark verschoben. „Absoluter Wahnsinn“, kommentierte sie das Unfallgeschehen und dessen Auswirkungen. Wie hoch der Sachschaden ist, stehe noch nicht fest. Eine Info von der Bahn, die Eigentümerin der Brücke ist, habe sie derzeit noch nicht, so die Bürgermeisterin. So massiv, wie der Schaden sei, müsse man damit rechnen, dass sie über längere Zeit gesperrt ist.