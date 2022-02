Die Lautertalgemeinde trägt am Samstag ihren langjährigen Ortsbürgermeister Herbert Henn zu Grabe. Er ist in der Vorwoche 88-jährig nach langem Krankenlager gestorben. Über zwei Jahrzehnte lang stand er an der Spitze des 2000-Einwohner-Dorfs.

Als „Borjemääschder“ entsprach Herbert Henn dem klassischen Idealbild eines Dorfpolitikers, zumal er einer alteingesessenen Sippe entstammte. Von Haus aus Landwirt, schloss er sich zunächst den Freien Wählern an und stieß dann zur SPD. Als Ratsmitglied und ehrenamtlicher Bürgermeister war er bei allen kommunalen Aktivitäten dabei, die zupackendes Engagement und aktive Eigenleistung erforderten.

Zuvörderst beim Bau der von ihm herbeigeführten Lautertalhalle, die 1985 eingeweiht wurde, packte Henn tatkräftig mit an. Nachdem er bereits 1973/74 die Bürgermeisterkette getragen hatte, übernahm er das Amt noch einmal von 1979 bis ’99. Darüber hinaus gehörte er dem Verbandsgemeinderat sowie dem Kreistag an und saß 15 Jahre im Verwaltungsrat der damaligen Kreissparkasse.

Ungewöhnlich lange Amtszeit

In seiner ungewöhnlich langen Amtszeit entstanden der Rad- und Fußweg, der Landschaftsweiher und der Spielplatz. Zukunftweisend für die Gemeinde waren das Neubaugebiet in Richtung Mehlbach, die Modernisierung der Grundschule sowie die von Henn nachdrücklich unterstützte Ansiedlung zweier Arztpraxen.

Außerdem engagierte sich Henn in der örtlichen Feuerwehr und mehreren Vereinen. Auch Katzweilers Gemeindepartnerschaft mit dem französischen Romenay (Burgund) erhielt seine Unterstützung.

Der amtierende Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG), der die Verwaltungsgeschäfte in Katzweiler seit 2019 führt, würdigt Herbert Henns „hohen persönlichen Einsatz und tatkräftiges Handeln“. Der verstorbene Kommunalpolitiker habe die Entwicklung des Dorfs „maßgeblich geprägt“. Er sei „ein Bürgermeister im besten Sinne“ gewesen, „der an vorderster Front für die Gemeinschaft gearbeitet hat und stets dem Gemeinwohl verpflichtet war“.