Die Neuregelung des Busverkehrs im Karlstal mit neuer Haltestelle an der Eisenschmelz nahe des Finsterbrunnertals verschlechtere die Busanbindung des Trippstadter Ortsteils Langensohl massiv, beklagt eine Anwohnerin. Die Kreisverwaltung weist auf RHEINPFALZ-Nachfrage den Vorwurf zurück.

„Die Spiel-, Spaß- und Freizeitgesellschaft hat gesiegt“, schimpft die Langensohlerin, deren Name der Redaktion bekannt ist, die aber nicht namentlich genannt werden will. Während das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal nun seit Montag deutlich leichter per Bus erreicht werden kann,