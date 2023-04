Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das kleine geplante Gewerbegebiet im Norden von Enkenbach-Alsenborn kommt nicht, das in Verbindung mit der Westtangente geplante trotz aller Umweltbedenken aber schon. So wird es im Flächennutzungsplan (FNP) der Verbandsgemeinde (VG) Enkenbach-Alsenborn stehen, über den die Ratsmitglieder am Donnerstag berieten. Hauptstreitpunkt war aber ein anderer.

Mit AW oder ohne, das war die Gretchenfrage, über die im VG-Rat intensiv diskutiert wurde. Ob diese zwei Buchstaben, die für „Wohnen im Außenbereich“ stehen, in den Plan für