Mit Applaus wurden die Freudebringer auf Rädern am Wohn- und Dienstleistungszentrum (WDZ) und der Lebenshilfe in Weilerbach am Sonntagabend empfangen. Ein Konvoi mit 35 festlich geschmückten Traktoren, den Landwirte aus dem Kreis organisiert hatten, brachte Mitarbeitern und Bewohnern „Einen Funken Hoffnung“ und kistenweise Präsente.

Links und rechts am Straßenrand vor dem Pflegeheim haben sich zahlreiche Menschen, vor allem viele Familien mit Kindern, versammelt. Ihre Blicke wandern immer wieder in die Richtung, aus